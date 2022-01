A partir del martes, la puesta en marcha de la nueva Ley Orgánica de Tribunales (LOT) traerá novedades para los jueces de Paz. Por la asignación de más funciones, las que quedaron plasmadas en la normativa, dichos magistrados recibirán un incremento salarial que estará en línea con lo que hoy cobran los jueces de primera instancia del resto de los fueros. La suba rondará, en promedio, el 19,5 por ciento, por lo que los titulares del fuero de Paz, con una antigüedad de 15 años, percibirán un salario bruto, sin los descuentos de ley, que estará cerca del medio millón de pesos, el que comenzarán a cobrar con el sueldo de febrero, indicó el presidente de la Corte, Daniel Olivares Yapur. En total, son 25 magistrados, por lo que el aumento representará unos 26 millones de pesos extra este año para el Poder Judicial.

Si bien se trata de un aumento de haberes por la asignación de más competencia, la medida está en línea con un histórico reclamo que han realizado los jueces de Paz. Incluso, hay algunos de ellos que llevaron adelante juicios contra el Estado solicitando que sus sueldos sean equiparados al de los fiscales de primera instancia, los que, a su vez, y por una decisión de la Corte anterior, cuentan con una remuneración igual al de los jueces de primera instancia. En una primera movida, fueron tres los magistrados que entablaron una demanda contra la provincia, a la que luego se sumaron tres más. Los trámites fueron rechazados por una cuestión formal, por lo que los jueces recibieron un revés judicial en el Juzgado Contencioso Administrativo, a cargo de Adriana Tettamanti (ver RECLAMO...).

Según explicó Olivares Yapur, actualmente y en promedio, un juez de Paz que cuente con 15 años de antigüedad, percibe un salario que ronda los 410 mil pesos, mientras que los magistrados de primera instancia del resto de los fueros, como Civil, Familia y Penal, con los mismos años de servicio, poseen una remuneración de 490 mil pesos por mes. Así, los 80 mil pesos de diferencia representan un desfasaje del 19,5 por ciento. Si se suman los 13 sueldos que se pagan por año, ya que se incluye el aguinaldo, el desembolso que deberá hacer el Poder Judicial en un ejercicio, por mes, alcanza 1.040.000 pesos. Así, al haber 25 jueces de Paz, el monto a destinar llega a los 26 millones de pesos anuales. Sobre esa cifra, el presidente de la Corte indicó que no representa un valor que incida significativamente si se lo compara con el presupuesto del Poder Judicial, por lo que será asumido con recursos propios, sin requerir nuevas partidas del Ejecutivo.

Sobre las nuevas funciones de los jueces de Paz, desde la Corte explicaron que hay cambios clave, como la posibilidad de que los magistrados que no pertenecen al Gran San Juan, esto es: Pocito, Caucete, 9 de Julio, 25 de Mayo, Sarmiento, Albardón, Angaco, San Martín, Ullum, Zonda, Valle Fértil y Calingasta, y que intervienen en algunos procesos penales, puedan integrar el Colegio de Jueces del sistema acusatorio. Así, ante la falta de un juez para dicho sistema, por ejemplo, por recusación, esos magistrados podrán ser convocados. A su vez, el resto de los jueces, es decir, los cuatro de Capital, Rivadavia, Chimbas, Santa Lucía y Rawson (sin contar los tres que tramitan las ejecuciones fiscales), no tendrán esa facultad, pero sí sobre todos los juicios ejecutivos, sin límite de monto, por lo que esos expedientes dejarán de tramitarse en la Justicia Civil. También se subirán los haberes de los tres camaristas de Paz, aunque no hay cálculos de los montos.

RECLAMO JUDICIAL

Los dos jueces de Paz de Capital que hicieron punta en el reclamo salarial al Estado porque entendían que la Corte de Justicia les estaba liquidando mal el sueldo sufrieron un revés judicial en 2018. La definición se dio porque los magistrados no culminaron el proceso administrativo ante la Corte de Justicia, lo que es necesario para poder iniciar la demanda. Quienes recibieron el fallo en contra fueron Gerardo Zuliani, titular del Séptimo Juzgado de Paz de Capital, y su par Zulma Brizuela, quien estaba a cargo del Quinto juzgado, ya que se jubiló. En la misma condición estaba Stella Rodríguez (fallecida), del Segundo Juzgado de Capital, quien había desestimado el reclamo en medio del proceso judicial.

Quienes también presentaron un reclamo fueron la magistrada de Paz de Ullum, Beatriz Gallo; la de Capital, Alejandra Dománico, y el de Iglesia, Marcos Quiroga. Según indicaron las fuentes, en el caso de Dománico, la movida también fue rechazada. Además de la equiparación, solicitaban un retroactivo.