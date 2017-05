En el marco de su XXIII reunión plenaria, la Fundación Círculo de Montevideo será anfitriona de un encuentro que reunirá a ex presidentes de Iberoamérica con empresarios, embajadores, académicos y líderes mundiales a realizarse en el Sheraton Buenos Aires Hotel Retiro el 11 y 12 de mayo próximo.



Foto archivo.

Desde hace 20 años la Fundación trabaja por la democracia y la mejora de las relaciones internacionales; este año la temática será “Responsabilidades y Derechos del Ejercicio Ciudadano” y contará con la participación especial del presidente argentino, Mauricio Macri.En tanto que el empresario Darío Werthein, accionista del Grupo Werthein será anfitrión del encuentro.



El panel de apertura, “La sociedad abierta y sus enemigos”, contará con la participación especial del presidente Mauricio Macri y será en formato de charla con los ex mandatarios Julio María Sanguinetti (Uruguay), Belisario Betancur (Colombia), Felipe González (España), Fernando Henrique Cardoso (Brasil) y Ricardo Lagos (Chile); los empresarios Carlos Slim (Grupo Slim) y Alejandro Bulgheroni (PAE/Bridas).



El segundo panel, “Educación para la ciudadanía y la competitividad”, contará con la participación de Carlos Magariños (embajador argentino en Brasil), Alfredo Barnechea (ex candidato a presidente de Perú) y Enrique Iglesias (ex secretario general iberoamericano) y José Antonio Ocampo (ex secretario general de la ONU).



El cierre será bajo la temática “La ética de las instituciones” y participarán Alberto Ruiz Gallardón (ex ministro de Justicia de España), Natalio Botana (politólogo argentino), Rebeca Grynspan (secretaria general del Segib), Manuel Marín (ex presidente de la Comunidad Europea) y Martín Santiago (coordinador residente de la ONU en Colombia).