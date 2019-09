Decisión. Fernández Gámez dijo que "me gustaría marcharme con la resolución lista", en referencia a la extradición.

El caso del exconcejal español Carlos Fernández Gámez, quien estuvo acusado de causas de corrupción en su país, sigue dejando tela para cortar. Es que salió a la luz que la Cámara Federal de Mendoza confirmó la decisión de la Dirección Nacional de Migraciones de expulsar del país al devenido "coach" de empresarios y políticos por su condena y antecedentes en el país ibérico. No obstante, la aplicación de la medida no es inmediata, ya que al exedil le queda la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revea el fallo, instancia a la que acudirá, aseguró en diálogo con este medio. La apelación apunta a tratar de sanear uno de sus conflictos legales, debido a que destacó que está esperando otra resolución favorable del máximo tribunal para irse a su tierra con su familia.



Esa última causa tiene que ver con la extradición que dispuso el titular del Juzgado Federal Nº2, Leopoldo Rago Gallo, en tándem con el fiscal Francisco Maldonado, para que fuese juzgado en España (que lo había requerido) en un solo expediente por malversación de caudales públicos. Sus defensores habían apelado el fallo a la Corte Suprema y los plazos estaban al límite, dado que el expediente prescribía en febrero de este año. El exedil dijo que solicitó la extinción de la acción penal por el paso del tiempo y que el planteo está en estudio en el máximo tribunal (Ver recuadro).



Cuando salió a la luz la historia de Fernández Gámez sorprendió y tuvo alcance internacional, ya que estaba en la mira de la Justicia española por resonantes casos de corrupción y fue descubierto en San Juan. El "coach" era concejal de Marbella y, pese a que había quedado involucrado en hechos delictivos, logró salir de su país frente a las narices de las autoridades. En 2006 ingresó a Argentina (Ver cronología) y recaló en estas tierras, donde se casó y tuvo dos hijos, ambos menores de edad. No se mantuvo en la clandestinidad, ya que creó la empresa de entrenamiento y preparación profesional y técnica llamada Europa Coaching. Con ella asesoró a políticos, comerciantes y empresarios de la provincia. Pero una denuncia anónima llegó a la Policía Federal y fue detenido en su hogar.



A la par de la causa de extradición, Migraciones había declarado irregular la permanencia de Fernández Gámez en Argentina, ordenó su expulsión y prohibió su reingreso. En líneas generales, la repartición nacional se basó en la ley de Migraciones 25.871, ya que entendió que el exedil contaba con antecedentes penales en España, una solicitud de extradición y había permanecido de manera irregular en el territorio argentino. Sobre este último punto, Fernández Gámez había entrado al país con una visa por 90 días como turista, pero se quedó por más de 13 años.



Tras los cuestionamientos en sede administrativa, sus abogados acudieron a la Justicia. Tuvieron un primer revés del Juzgado Federal Nº2 en marzo de 2018 y ayer trascendió que la Sala B de la Cámara Federal de Mendoza ratificó el fallo de primera instancia y la disposición de Migraciones. A grandes rasgos, los camaristas sostuvieron que la repartición nacional "no hizo más que aplicar la norma migratoria, que establece entre las causales impedientes de la permanencia en Argentina el haber sido condenado penalmente o presentar antecedentes en su país de origen, sin que se apreciara rasgo alguno de arbitrariedad o ilegalidad en la decisión adoptada".



Fernández Gámez cuestionó la medida de Migraciones, dijo que las causas en España están todas prescriptas, que se extinguió la que fue motivo de extradición y si bien reconoció que fue condenado por el caso llamado "Jugadores", cumplió la pena y pagó una multa de 35 mil euros.

Cronología

2 de julio

2006

Fernández Gámez ingresó al país como turista, con una permanencia autorizada por la autoridad migratoria de 90 días. Se quedó por más de 13 años.

15 de septiembre

2017

Según habían informado fuentes judiciales, ante una denuncia anónima, la Policía Federal cayó a la casa del "coach" y lo detuvo por la causa Malaya.

21 de diciembre

2017

Tras el pedido de España, el juez Leopoldo Rago Gallo, en sintonía con el fiscal Francisco Maldonado, decidió extraditar al exconcejal español.

25 de febrero



2019



Fuentes judiciales confirmaron que era la fecha de prescripción de la única causa en pie. Hay un pedido de extinción de la acción en la Corte Suprema.

La causa que va camino a morir

El juez Rago Gallo había declarado procedente la extradición de Fernández Gámez para que sea juzgado en su país por el caso llamado "Saqueo II", el cual consistió en la utilización de empresas municipales para eludir los controles legales y saquear las arcas de la comuna de Marbella, según había revelado Diario Sur. En ese expediente, estaba previsto que enfrentara la acusación por malversación de caudales públicos, pero, según las fuentes, la causa prescribía en febrero de este año. El magistrado había considerado que están prescriptas otras cinco causas por las que España quería juzgarlo, vinculadas a otros hechos de corrupción. Así, el juez se había hecho eco de la solicitud que había planteado el fiscal Maldonado.



El propio Fernández Gámez reconoció que tuvo una condena por el caso llamado "Jugadores", pero que la "cumplió y pagó".