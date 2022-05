El lunes comenzará un nuevo concurso de ingreso al Poder Judicial y aquellos que pasen los diferentes filtros integrarán la nómina de habilitados para ser parte de ese poder del Estado. Según indicaron fuentes oficiales, el primer cupo a cubrir será al menos 30 puestos de trabajo que se han generado por jubilación, fallecimiento y hasta renuncias en Tribunales. Una vez que esté cerrado el proceso de selección, las vacantes disponibles caminan a ser cubiertas en la segunda mitad del año, junto con otras necesidades que pueda contar la Justicia. Desde la Dirección de Recursos Humanos definieron un cronograma para que, en un plazo de 10 días, puedan rendir la primera prueba las casi 10.000 personas que se anotaron en el concurso. En esa línea apuntaron a que entre 30 y 40 días se habrán completado los tres primeros exámenes, dactilografía, ortografía y conocimiento, por lo que en los primeros días de julio estará el listado definido de aquellos que pasaron el primer escollo. Con ese paso cumplido, quedarán por definirse los días en los que se llevarán adelante las entrevistas personales para determinar perfiles y un curso de capacitación eliminatorio para la incorporación final.

La posibilidad de ingreso al Poder Judicial despertó gran interés en la sociedad, por la expectativa de contar con un puesto de trabajo estable y bien remunerado. Así, se anotaron un total de 9.956 personas, un 34,2 por ciento más que en el proceso de 2018. Al igual que en esa oportunidad, en la Corte estiman que habrá una baja importante de inscriptos que finalmente no rendirán. Se prevé una deserción de entre un 20 a un 30 por ciento, por lo que serían unas 7 mil las personas realmente interesadas.

El cálculo de la cantidad de puestos disponibles para ser cubiertos y la proyección de cierre de los primeros tres exámenes se dieron ayer en la recorrida que la Corte de Justicia realizó en la sede en la que tendrán lugar las pruebas que, al igual que en el proceso de 2018, será en Boulevard Sarmiento 742 Oeste, Villa Krause, Rawson. Para ello, la Justicia acondicionó las instalaciones para permitir que rindan 950 personas por día, ya que habrá 19 tandas de 50 interesados cada una.

Consultado sobre el concurso, el presidente de la Corte, Juan José Victoria, indicó que "tenemos casi 10 mil inscriptos, pero veremos cuántos se presentan porque siempre hay bajas". Incluso, indicó que, "generalmente, en el primer examen quedan varios afuera y cada prueba es excluyente", por lo que se verá el número final de aprobados. Además, Victoria recordó que "el que corrige no es una persona si no la misma computadora, que es la que indica si se aprobó o no cada prueba y lo hace en el mismo momento en el que se finaliza con el examen". Por otro lado, fue claro al manifestar que "no significa que el que aprueba el examen ingresará, sólo se genera una lista de aprobados. Así, a medida que se van produciendo las vacantes, se va tomando la gente que está en condiciones de ingresar". Sobre ese punto, fuentes oficiales indicaron que rondan los 30 cargos a cubrir este año. Incluso, apuntaron un dato llamativo. Este año hubo renuncias de algunos aspirantes que aprobaron el examen 2018 e ingresaron el año pasado. Se dio en al menos 4 casos, indicaron.

INSTALACIONES

El lugar es el mismo de 2018. Se trata de una empresa privada ubicada en Rawson. El establecimiento cuenta con 50 box acondicionados, con teclados adquiridos para la ocasión. Habrá una zona en la que se dictará una charla y un instructivo, previo al examen.

Las etapas del concurso

El concurso de ingreso al Poder Judicial cuenta con cinco etapas, de las cuales, cuatro son eliminatorias. El primer paso es un test de dactilografía, en el que se valora la rapidez y la ortografía del postulante al momento de tipear un texto. En este caso, los que busquen aprobar deberán copiar 140 palabras en cuatro minutos, de un texto que se les proveerá en papel impreso.

El segundo es de ortografía, en el que deben corregir el 70 por ciento de un texto en cinco minutos. El último filtro es una prueba teórica en la que deben responder 100 preguntas en 90 minutos (deben tener el 71 por ciento correcto), del tipo verdadero o falso (cuyo material de estudio fue publicado en la página web del Poder Judicial).

Una vez superadas las tres instancias eliminatorias, los aprobados podrán ser llamados a la entrevista personal, no eliminatoria, cuya finalidad es determinar perfiles específicos para cubrir cargos en las distintas áreas del Poder Judicial. Se tendrá en cuenta las necesidades que se produzcan en el servicio de Justicia y las capacidades de la persona. Finalmente, el último paso que se deberá cumplir es un curso de capacitación. El objetivo es contar con personal idóneo y lograr una mayor eficiencia en el cargo a desempeñarse. Este último paso no estuvo en los concursos anteriores y fue definido por las nuevas autoridades del Poder Judicial.