La denuncia de Vicente Mut contra Juan José Orrego finalmente no prosperó, ya que este jueves la Justicia desestimó el planteo realizado por el candidato a intendente por la subagrupación Juntos contra el jefe comunal de Santa Lucía por el "uso indebido de los recursos públicos en beneficio personal" durante la campaá de cara a las elecciones del próximo 14 de mayo.

Hasta Marcelo Arancibia, aspirante a gobernador por ese espacio, se había mostrado en contra de la presentación del exintendente y lo desautorizó al señalar que "no tiene pies ni cabeza y me parece temerario. El adversario es la alianza oficialista San Juan por Todos (SJxT), no nuestros socios internos. Pasó un límite que no es aceptable. Hay un distanciamiento de metodología y eso determina una perspectiva, porque esto afecta internamente a nuestro espacio. Venimos cultivando una unidad de la oposición y esto no sirve para nada".

Mut había argumentado que hay cartelería municipal que el jefe comunal actual utiliza para "promocionarse junto a su hermano Marcelo Orrego. Estas cartelerías se pagan y mantienen con fondos públicos de los vecinos y el fin no tiene nada que ver con mejorar la situación de los santaluceños. Esto se agrava cuando más de la mitad de los vecinos de Santa Lucía son pobres".

Sin embargo, en el escrito difundido hoy y que lleva la firma del fiscal Adrián Riveros (UFI Delitos Especiales), aseguran que "del relato del denunciante no surge siquiera un indicio razonable que permita sospechar criminalidad en Ia difusión de Ia obra pública municipal de Santa Lucía, en tanto Ia misma aparece como propia de las funciones municipales, cuya ejecución es potestad y responsabilidad del intendente en razón de lo establecido en los Arts. 51 y 61 de Ia Carta Orgánica Municipal, en clara sintonía con las disposiciones contenidas en los Arts. 244 y 247 de Ia Constitución de San Juan que aseguran Ia administración municipal al intendente y Ia autonomía".

Por último, la resolución señaló que "no hay un solo signo que permita vislumbrar en las referidas publicidades Ia intencionalidad política a que alude Vicente Mut en el escrito de denuncia, más que su infundada apreciación personal".

La resolución completa