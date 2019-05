Obra. El contrato de construcción de la escuela Alas Argentinas se hizo en 1998. Un año después, la empresa Ivaco dio con finalizada la obra.

La provincia recibió un fallo favorable en último juicio contra el Estado por una obra pública ejecutada en la gestión escobarista. La resolución fue dictada por el juzgado Contencioso Administrativo, a cargo de Adriana Tettamanti. En el documento, la magistrada rechazó por prescripción el planteo realizado por la firma Ivaco, que solicitaba se le reconocieran gastos realizados en la construcción de la escuela Alas Argentinas de Rawson, obra que data de fines de los "90. La cifra reclamada ascendía a los 331.264 pesos más IVA, que actualizados a la fecha superarían el millón de pesos, según indicaron fuentes calificadas. El fallo fue dictado esta semana y las partes ya fueron notificadas, por lo que la compañía puede apelar la resolución para que sea revisado por una instancia superior, la Cámara Civil.



Quien había solicitado la caducidad del expediente por la extinción del paso del tiempo fue Fiscalía de Estado, representante de la provincia en la causa. Los letrados de la entidad que conduce Jorge Alvo habían pedido que se declare la nulidad al entender que la firma Ivaco no interpuso la demanda judicial en el plazo que correspondía.



La empresa, a través de una carta documento presentada en marzo de 2004, intimó al Ministerio de Educación a que le reconociera los gastos extras realizados. La cartera del Ejecutivo no respondió el documento, lo que se configuró en un "silencio administrativo", por lo que transcurridos 30 días de la no respuesta, la compañía estaba en condiciones de recurrir a la Justicia por su reclamo, lo que recién hizo en agosto de 2014. Así, la magistrada rechazó la demanda de la compañía sin siquiera resolver la cuestión de fondo; esto es, si correspondía o no que el Estado le reconociera las tareas efectuadas y los gastos incurridos.



Según la empresa, para que la construcción de la escuela Alas Argentinas de Rawson no se vea demorada, se hizo cargo de la cancelación de una deuda de agua con OSSE para sanear el inmueble, el traslado de postes de media y baja tensión y el relleno de la superficie, entre otros ítems. Las tareas que no estaban contempladas en el pliego licitatorio y, según la firma, las obras se desarrollaron con el compromiso de que el Gobierno de turno le desembolsaría el gasto.



Luego, la compañía entregó la escuela y además de esos puntos, comenzó a reclamar el pago de intereses por mora de certificados de obra. A la vez, el edificio escolar tuvo problemas, como la filtración de agua de lluvia por el techo y mosaicos y ladrillos flojos, entre otros. Desde Ivaco señalaron que los inconvenientes de obra surgieron por la falta de mantenimiento que debía hacer la autoridad provincial y en la gestión de la Alianza le dieron de baja al contrato por incumplimientos de la empresa, según la respuesta de Fiscalía. Así, la compañía inició los reclamos por vía administrativa hasta finalizar en una demanda judicial.



Otro juicio de Ivaco



Ivaco le había ganado un juicio al Estado por el pago de obras, también en la administración de Escobar. El caso fue polémico por el monto al que llegó la tasación en la liquidación de la sentencia, ascendiendo a los 93 millones de pesos. Tettamanti, en base a otra pericia, redujo el monto a poco más de un millón de pesos.