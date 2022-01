El presidente del Concejo Deliberante de Angaco, Luis Paredes, aliado del intendente bloquista Carlos Maza, había acudido al Juzgado Contencioso Administrativo para obtener una resolución que indique si su rival Claudio Palacio reúne o no los requisitos para conducir el legislativo municipal, en lo que se llama una acción declarativa de certeza. Sin embargo, la jueza Adriana Tettamanti rechazó el planteo al señalar que el edil "no expone ningún estado de incertidumbre", requisito de tal acción, "sino que, por el contrario, afirma su certeza sobre la existencia del derecho que supuestamente le asiste a confirmarse como presidente del Departamento Deliberativo". Así, la magistrada denegó la presentación sin entrar a analizar la cuestión de fondo.

El oficialismo dejó de tener mayoría, por lo que la oposición viene metiéndole presión.

La resolución revela el nivel de conflictividad en el Concejo angaquero, el cual no ha podido resolverse a través del diálogo político, por lo que los ediles que responden al jefe comunal están buscando soluciones en el ámbito judicial. El tema es que el oficialismo contaba con mayoría al tener entre sus filas a los concejales Paredes, Cecilia Naveda y Palacios, aunque este último se distanció del intendente y se alió con las opositoras Natalia Marín y Valeria Olivera, que trabajan bajo el lineamiento del exjefe comunal, José Castro, fuertemente enfrentado a Maza. Así, la oposición consiguió la mayoría y viene complicándole la sanción de ordenanzas a la gestión municipal. Inclusive, el sector opositor propuso y proclamó a Palacio como presidente del Legislativo. Sin embargo, Paredes había ido a la Justicia y la propia Tettamanti suspendió la vigencia de los decretos que encumbraban al exoficialista como presidente del Concejo. Paredes volvió a presentarse en el Contencioso Administrativo para que hubiese una definición sobre si Palacio puede o no conducir el Deliberativo, pero, en este caso, la magistrada no le hizo lugar, además de señalar que los argumentos "dejan traslucir que se trata de una cuestión estrictamente política, que excede el ámbito de actuación jurisdiccional".