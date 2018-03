Autoridades. El PJ designó y renovó cargos en 2016, donde Sergio Uñac fue elegido presidente. Este año tiene elecciones partidarias y están previstas para mayo.

Tras la promulgación en diciembre de la ley nacional de Paridad de Género, los partidos sanjuaninos ya fueron notificados de que deben cumplir con esa normativa si quieren participar de las próximas elecciones nacionales y no perder la personería partidaria. La ley no es menor porque obliga a cada fuerza política a tener el 50 por ciento de mujeres dentro de su estructura partidaria, lo que deberá ocurrir en la próxima renovación de autoridades. Además, la ley establece que, para la lista de candidatos nacionales, ese cupo también debe aplicarse, lo que generará cambios en los comicios de 2019, ya que el cupo femenino dejará de ser del 30 por ciento y pasará a ser de la mitad, para los candidatos titulares y suplentes.



Fuera de la adecuación interna obligatoria, fuentes calificadas indicaron que la normativa se aplicará sólo para los cargos nacionales y no los provinciales, por lo que no afectará los próximos comicios que el oficialismo busca adelantar (ver recuadro).



La ley que modifica el Código Nacional Electoral es la Nº 26.571 de Democratización de la Representación Política que también incide en la ley orgánica de los partidos políticos. La misma fue impulsada por el massismo y obtuvo la media sanción de la Cámara Alta en octubre de 2016. Pero recién en noviembre del año pasado logró la aprobación en Diputados, lo que fue considerado un logro para las legisladoras del Congreso. El Gobierno macrista promulgó la iniciativa un mes después, por lo que ya tiene vigencia y los partidos políticos deberán adecuarse para estar en regla y así participar de las elecciones que vienen. Es más, la ley es clara y estricta porque quienes no la cumplan, no cuenten con la "paridad de género en las elecciones de autoridades y de los organismos partidarios, serán dados de baja a su personería política partidaria".



Para el caso de las listas, la regulación apunta a que los candidatos que "se presenten para la elección de senadores/as nacionales, diputados/as nacionales y parlamentarios/as del Mercosur deben integrarse ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a candidato/a titular hasta el/la último/a candidato/a suplente". Mientras que esa estructura no es necesaria para los órganos partidarios, ya que sólo es necesario que cumplan con el cupo, sin importar el orden.



Fuentes oficiales señalaron que, con motivo de la implementación de esta ley en San Juan, las autoridades de la Justicia Federal con competencia electoral, a cargo del juez Miguel Gálvez, se reunieron a principio de mes con los apoderados de cada fuerza. En ese encuentro se los puso al tanto de la obligación y que deberán ajustar, de ser necesario, su Carta Orgánica.



Desde el Partido Justicialista, movimiento con más afiliados en la provincia, indicaron que ese cambio no será necesario ya que su norma madre indica que el cupo femenino se regirá de acuerdo a las leyes nacionales. Pero sí implicará un cambio en el Congreso partidario, órgano que cuenta con casi 200 representantes, y en el Consejo del PJ, donde hay unos 30 afiliados. Esa misma situación atraviesa el Partido Bloquista, según expresaron, donde no es necesario hacer cambios en la Carta Orgánica, pero sí en el cupo de Comité Central y de la Convención. Para el caso del radicalismo, aliado dentro del frente Cambiemos, la situación es diferente ya que, según explicó su presidente Eduardo Castro, la norma les exige modificar su Carta Orgánica para estar en regla y participar de las elecciones.

Diputados nacionales

3 Es la cantidad de mujeres que integrarán la lista para la Cámara baja con el nuevo cupo, entre titulares y suplentes. Con el sistema actual, sólo son dos.

Elección anticipada



Con el objetivo de que los sanjuaninos se centren en una oferta electoral provincial, el oficialismo analiza adelantar las elecciones de 2019.



Para hacerlo, deberá modificar el Código Electoral local en dos puntos clave: primero, la fecha de realización de las elecciones, ya que hoy se celebran con un plazo máximo de 120 días antes de finalizar los mandatos. Y segundo, la distancia entre la elección general y la primaria, que hoy es de cuatro meses.



Para el primer punto, el objetivo es estirar el plazo a 180 días, cosa que dé el margen para fijar la fecha en junio de 2019. Mientras que para el segundo, el cambio deberá verse reflejado en acortar el tramo entre ambos comicios, es decir, si la primera se hace a mitad del próximo año, tal cual está reglamentado actualmente, las PASO se llevarían a cabo en febrero.

Partidos

22

Es la cantidad de fuerzas políticas que tienen vigencia en San Juan, de acuerdo al último registro de la Cámara Nacional Electoral.