El diputado nacional Eduardo Cáceres fue denunciado ayer como el autor de lesiones y amenazas contra una mujer en el marco de una causa por violencia de género. La víctima hizo la presentación en la Comisaría de la Mujer y el juez Correccional Federico Rodríguez ya comenzó a investigar al legislador, al punto de que tomó una serie de medidas preliminares, como pericias e imágenes capturadas a través de una cámara de seguridad, ya que uno de los hechos se habría producido en la puerta de una vivienda, indicaron fuentes judiciales. Con esos elementos, no se descarta que el magistrado disponga una restricción de acercamiento contra Cáceres y que ordene que no haya ningún tipo de hostigamiento, ya sea vía telefónica, por mensaje de texto y redes sociales.

El diputado nacional difundió un video por Facebook en el que pidió que la Justicia actúe rápido y reveló que la denunciante es Gimena. Se trata de Gimena Martinazzo, quien antes en la misma red social subió su foto con la constancia de la denuncia y posteó que "Hoy dije BASTA! Por mis hijos, por mí, por miles de mujeres que sufrimos violencia". Con respecto a la acusación en su contra, Cáceres manifestó en su grabación que "no creo que tenga una connotación política, teniendo en cuenta que Gimena es quien me sucede en la banca en la Cámara de Diputados de la Nación". De esa manera, él mismo introdujo el factor político al tema. Martinazzo fue delegada local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, es la vicepresidente del PRO y fue segunda en la lista de candidatos a legisladores en la elección 2017. Por eso, si dejara su cargo, la reemplazante sería la mujer, de acuerdo a la referencia del propio Cáceres.

¿El diputado puede perder su banca? Según las fuentes, Cáceres podría ser expulsado por la Cámara de Diputados si sus integrantes así lo consideraran, aunque sería difícil que ocurra dado que hay una investigación en curso. También, él mismo podría renunciar frente a la presión social ante un tema tan sensible. No obstante, como todo ciudadano, es inocente hasta que una sentencia judicial demuestre lo contrario. Al contar con fueros, sólo posee inmunidad de arresto, por lo que puede ser llamado a indagatoria y hasta ser enjuiciado si así lo considera la Justicia, explicaron las fuentes. Según se pudo confirmar, la dirigente indicó en su denuncia que no se trató de un episodio aislado sino de una situación que se viene dando desde hace algún tiempo en la relación que han mantenido. De acuerdo a las fuentes, Martinazzo habría sufrido hematomas. El diputado nacional no respondió los llamados de este medio y se limitó a responder a través de un video en Facebook, en el que indicó, entre otros puntos, que "lo primero que hice fue ponerme a disposición de la Justicia. Fui a la comisaría y consulté al juez de la causa. Me dijeron que no había motivo suficiente para, ni siquiera, aportar o brindar algún tipo de explicación. Con lo cual, estoy esperando que resuelva rápidamente la Justicia". La causa recayó en el Tercero Correccional, a cargo de Mónica Lucero, quien se inhibió por tener una enemistad manifiesta con Cáceres por un cruce entre ambos cuando este era litigante.

Línea Mujer

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Poder Ejecutivo relanzó la Línea Mujer, un call center que funcionará todos los días y las 24 horas, para atender todas las consultas de las mujeres víctimas. El número es 0800-666-6351.