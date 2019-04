Sustento. La provincia viene invirtiendo en infraestructura educativa y además se ha hecho cargo de fondos que la Nación tenía que enviar a través de planes específicos.

"Se trata de un gran recorte en infraestructura escolar. Es un desastre", resaltó sin poder ocultar su malestar Oscar Montero, director del área local. Es que el funcionario destacó ayer que la Nación le debe a la provincia 46 millones de pesos por trabajos de refacción para escuelas de nivel inicial, que la provincia tuvo que sostener con sus fondos. Y no sólo eso sino que aseguró que no han mandado 39 millones de pesos presupuestados de 2018 para obras de remodelación de colegios primarios, secundarios y construcción de playones escolares, al igual que los 17 millones de este año del mismo plan.



A través de planes y programas, la Nación envía recursos a todas las provincias para, entre otros puntos, ayudar en obras edilicias. Se trata de refuerzos para sostener los sistemas locales y para equilibrar las desigualdades que puedan surgir entre los distintos distritos. El macrismo viene sosteniendo su apuesta a la educación inicial, pero Montero señaló que ese ideal no se viene reflejando en materia de infraestructura, la cual es necesaria para albergar a los chicos y para que estén cómodos.



La Dirección de Infraestructura Escolar se maneja con fondos que llegan a través de dos programas. Uno es el denominado 46, el cual está destinado justamente al fortalecimiento edilicio de jardines infantiles. El funcionario uñaquista explicó que la administración macrista le debía a la provincia 56 millones de pesos el año pasado, aunque entregó una partida de 10 millones. No obstante, destacó que desde la Nación no les han informado sobre cuándo les devolverán los 46 millones restantes. Montero resaltó que con este plan "hemos hecho 14 intervenciones en diferentes salas de nivel inicial: algunas han sido de una y otras de dos salitas, además del mejoramiento de las contiguas para que funcionen dos, se les cambia la carpintería, se las pinta, se pone todo lo que tiene que ver con el acondicionamiento de aire". Frente a la falta de fondos, resaltó que "la provincia sale al frente, porque sería un daño tremendo para la comunidad y para la misma obra que los trabajos se paralicen".



El otro programa que articulan con Nación es el llamado 37, de infraestructura y equipamiento escolar, que tiene que ver con el plan de obras para remodelación de escuelas primarias, secundarias y la construcción de playones deportivos en los establecimientos. Sobre el mismo, Montero remarcó que San Juan tenía presupuestado el año pasado 39 millones de pesos, pero hasta el momento no han enviado ninguna partida. En ese marco, la provincia presentó proyectos, pero en ningún caso hubo respuestas. Para este año y en el contexto del recorte de la administración central, la partida presupuestaria disminuyó a 17 millones de pesos. El director de Infraestructura Escolar señaló que han presentado una iniciativa para una obra en San Martín y que en la Nación le entregaron la "no objeción financiera", es decir, el OK para girar los fondos, pero con un condicionamiento: la misma está sujeta a la disponibilidad económica. "Estamos con un sí, pero no", indicó Montero, quien agregó que "estamos intentando a todo nivel que cumplan con lo acordado. Eso está dentro del presupuesto de Nación y tienen que cumplir".



El funcionario local resaltó que luego de que el año pasado se produjera la aceleración de la inflación, la situación "le pegó duro y con todo a Infraestructura Escolar. De 2.500 millones de pesos que tenía asignado en el presupuesto, terminó en 1.000 millones, con lo cual, el recorte fue del 60 por ciento". Montero señaló que esos 1.000 millones son para todas las provincias mientras que San Juan, con recursos propios, "tenemos más de 500 millones".

Críticas

El jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, recibió duras críticas por parte del ministro de Hacienda, Roberto Gattoni. El alfil macrista se había referido a San Juan en su exposición ante el Congreso de la Nación, al indicar que la provincia había deteriorado su resultado fiscal al aumentar notablemente el gasto primario en los últimos tres años.



Ante esas palabras, Gattoni salió al cruce y fue duro al señalar que "es verdad que se ha expandido el gasto. Parte de la expansión del gasto tiene que ver con obras nacionales que financia la provincia, ya que la Nación no cumple con sus obligaciones".



Por otro lado, aseguró que "hemos podido mantener nuestro superávit fiscal a pesar de los tres pésimos años del Gobierno nacional" y dijo que "el bien común y el mejor resultado financiero son cosas que la administración en la que se encuentra Peña no ha logrado".

Otros planes

Fonid

Pese a las versiones sobre su eliminación, la Nación mantuvo en el presupuesto 2019 el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), aunque congeló su importe. Así, para cada maestro es de 1.210 pesos por cargo.

Presupuesto

Lo presupuestado en materia educativa para 2018 fue de 316.702.643 pesos, mientras que para este año es de 297.851.722 pesos, lo que refleja una baja del seis por ciento. Se calcula que la inflación será del 30 por ciento.