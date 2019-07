Inversión. La provincia viene poniendo fondos en obras nacionales, como la Ruta 40 Norte, para que éstas no se detengan y así sostener la mano de obra.

La deuda que Vialidad Nacional tiene con la provincia sigue atravesada por la disputa y ayer se abrió una nueva instancia de negociación. Los funcionarios de la gestión macrista quedaron en acercar una propuesta en el transcurso del mes. Una vez que se presente, los alfiles uñaquistas la analizarán y en el caso de que no sea satisfactoria, no descartan la presentación de acciones administrativas y legales, explicó el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni. No obstante, aclaró que "esperemos que encontremos una vía que evite una situación no deseada, la de demandar a la Nación". El saldo en rojo que reclama el Gobierno local orilla los 4 mil millones de pesos, según manifestó el titular de la cartera económica.



La puja también está dada por los intereses que reclama la provincia ante los incumplimientos de la administración de Cambiemos. De una antigua refinanciación, la Nación no pagó dos cuotas de 880 millones de pesos en total, las que debía cancelar en enero y febrero. Pero, además, el gobierno sanjuanino sigue financiando obras viales nacionales como la Ruta 40 Norte y los dos tramos de la 149 en Calingasta, de los cuales, uno ya se terminó y el otro se encuentra en ejecución. La gestión uñaquista viene poniendo plata para que no se detengan los trabajos y sostener la mano de obra. Lo invertido en esos caminos supera los 2 mil millones de pesos, a lo que suman 1.300 millones de pesos de una obligación de 2016, que la Nación se había comprometido a devolver financiando rutas provinciales, había indicado el ministro de Hacienda. A todo eso le agregan los intereses.



Gattoni y el ministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino, se reunieron con la titular de Vialidad Nacional, Patricia Gutiérrez, y otros funcionarios macristas. El titular de la cartera económica local señaló que desde la Nación vienen manifestando problemas financieros, pero que "nos van a acercar una propuesta". De todas formas, destacó que "eso no interrumpe la preparación de las acciones administrativas y legales que correspondan. Se postergan las presentaciones, ya que vamos a dar una oportunidad para una oferta". Así, resaltó que "se abre una instancia a la posibilidad de negociación antes de tomar medidas extremas".



El hecho de que la administración de Cambiemos realice una propuesta de devolución significa un reconocimiento de la deuda. Sucede que el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, le había dicho a este medio a fines de mayo que "se ha pagado todo lo que había para pagar hasta ahora y lo que resta son certificados de obra que no han llegado y que hay que tener la documentación correcta para pagar". Dichas declaraciones no habían caído nada bien en la gestión uñaquista, al punto que Gattoni había manifestado en Radio Sarmiento que Dietrich "mentía" y que en ese entonces la deuda de Vialidad alcanzaba los 3.500 millones de pesos.



En la provincia cuentan con convenios firmados y los certificados de avances de obra cancelados, por lo que la disputa estará centrada en el cálculo de los intereses.