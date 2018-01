En el medio de la negociación para que lleguen los fondos adeudados para viviendas, la Nación ayer salió a emitir un comunicado que lejos de aclarar el problema incrementó el malestar en el gobierno provincial. En un largo documento, emitido por la Secretaría de Vivienda y Hábitat, se detallan varios recursos girados a San Juan en el 2017 -transferencias presupuestarias, coparticipación y ATN, entre otros- dando cuenta de los aumentos interanuales que han tenido, pero nada dice de los $600 millones reclamados por 1.100 casas que en 2016 el Ministerio del Interior acordó ayudar a financiar con el 70% del costo total. Esas viviendas se están haciendo con plata de la provincia y la Nación no envió un solo peso hasta ahora.

El Ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, fue quien ayer salió a replicar desde la provincia. No discutió los números de viviendas que la Nación ayer desplegó en un comunicado (aunque sí objetó cifras de ATN y coparticipación) pero cuestionó que ""ahí no dicen nada de lo que estamos reclamando". El funcionario uñaquista salió a cruzar otra vez al titular de Vivienda, Domingo Amaya (ya lo había hecho en septiembre del 2017, también por diferencias de fondos en este mismo tema), pero aclaró que las negociaciones siguen y no cree que este incidente las entorpezca porque ""confiamos en la palabra del Ministro del Interior Rogelio Frigerio". ""Amaya tiene fuertes contradicciones.

La provincia de San Juan reclama fondos adeudados para 1.100 casas.

Nuestro reclamo es respetuoso y nos referimos a la deuda, que de hecho la Nación la está reconociendo desde el momento que está buscando reemplazar ese convenio incumplido por 1.100 viviendas por uno nuevo", dijo Gattoni. Actualmente, San Juan gestiona que se transfieran los $600 millones reclamados o en su defecto, un cupo mayor de casas para este año, y un nuevo acuerdo está cerca de concretarse, por lo que al funcionario local le llamó la atención lo inoportuno del comunicado nacional.



En el documento, la Secretaría de Vivienda dice que la Nación está haciendo ""un claro esfuerzo de gobernabilidad compartida, sin distinción de colores políticos" para que las provincias se desarrollen y que a raíz de ""declaraciones públicas sobre el trato dispensado desde la Nación a la provincia de San Juan" se creyó oportuno publicar ciertos fondos. Los que más objetó Gattoni fueron dos: las transferencias presupuestarias y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). De las transferencias presupuestarias, la Nación destaca que crecieron 18%, al pasar de $3.029 millones en 2016 a $3.560 millones en 2017. Y que por ATN se giraron $19 millones en 2017, contra los 9 millones del 2016.



Gattoni cuestionó que lejos de mostrar crecimiento, las transferencias fueron pocas teniendo en cuenta que el incremento para San Juan fue del 18% mientras que la recaudación nacional en ese periodo creció 31% y la inflación, un 25%. En cuanto a los ATN indicó que el año pasado los 19 millones fueron solamente a tres municipios -Santa Lucía, 9 de Julio y Rivadavia- que son del mismo color político que la Nación, y nada para el resto, lo que contradice el discurso de que la Nación no hace distinción de colores políticos. Agregó que Amaya "está más preocupado" por temas que ""no son de su incumbencia", como coparticipación, ATN y otros, que se las han dictado porque no son de su área, ""en lugar de hablar sólo de política de viviendas, lo que le permitiría recordar que existe un convenio firmado por 1.100 viviendas para San Juan". El titular de Hacienda destacó además que el gobierno provincial ocupa todo el dinero que viene para viviendas para ese fin, y que los últimos dos meses todos los días hubo entrega de barrios en esta jurisdicción.



El documento agrega que durante 2017 se duplicó la ejecución respecto al monto presupuestado en las áreas de vivienda y urbanismo, y que de los $280 millones presupuestados, se terminó ejecutando 608 millones de pesos. Añade que respecto a este último punto, en la provincia se están construyendo actualmente 2.893 nuevas viviendas, lo que implica una inversión por parte del Estado Nacional superior a los $1.300 millones, entre otros. Gattoni contestó que no le compete hablar de los números que detalla Amaya, ""pero sí debo decir que el gobernador Uñac, cuando habla, no lo hace en función de intereses personales sino en el interés de todos los sanjuaninos".