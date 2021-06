Luego de que en medios nacionales trascendiera información que pone la lupa sobre el contrato entre la Obra Social Provincia y la empresa Sanity Care, investigada en la Justicia Federal por los hisopados para detectar coronavirus en el aeropuerto de Ezeiza; el titular de la OSP, Daniel Gimeno, salió a responder y a explicar cómo se trabaja con esa firma.

"La Obra Social Provincia tiene la cobertura de internación domiciliaria desde 2005, es decir 16 años. El interventor de turno, con buen criterio, definió dar esta cobertura que es muy buena respecto a otras obras sociales importantes y que es relativamente nueva", detalló Gimeno.

Y agregó: "Sanity Care es una de las tres prestadoras que inició ese servicio hace 16 años. A lo largo de 10 u 11 años sólo tres prestadores y desde 2018 comenzaron a agregarse más. Pero el salto más importante se dio en el inicio de nuestra gestión, en diciembre de 2019, cuando duplicamos la cantidad de prestadores de internación domiciliaria buscando generar competencia y mejorar la calidad. Ahora son 15".

Para continuar: "De hecho, se menciona como que hubiera tenido en mi gestión un beneficio esta empresa cuando en realidad la facturación sobre el total de internación domiciliaria ha caído. En su momento la facturación del total fue del 25% y en 2021 es del 11%, pero no por nada en contra de Sanity Care, sino porque se ha duplicado la cantidad de prestadores. Y porque la metodología de acción de un paciente de internación domiciliaria a las distintas empresas es mediante un método aleatorio, que funciona como si fuera un bolillero imaginario, en el cual cuando, una clínica o sanatorio, prescribe que un afiliado tiene que externalizarse e ir a la empresa, se inicia un proceso aleatorio en el cual se asigna la empresa que realizará la cobertura".

A la vez indicó que "otro cambio que hicimos nosotros es que pusimos una auditoría en el medio, para verificar que efectivamente un paciente tiene que ir a internación domiciliaria y no ser dado de alta. A la vez, con esa auditoría chequeamos a todos los pacientes que estaban con internación domiciliaria y nos dimos cuenta de que había muchos que llevaban más de 60 días con el servicio y ya tenían criterio para alta definitiva, por lo que recibieron el alta. Esto llevó a que en los primeros meses de la gestión bajara el costo de la internación domiciliaria, cosa que dejó de pasar cuando se inició el Covid y en los últimos meses mucho más".

Y ejemplificó: "En el año 2021, en los 5 primeros meses, la cantidad de días de internación domiciliaria en la OSP se incrementó un 40% respecto al mismo periodo del año anterior y la participación de las empresas en ese incremento ha sido igualitario. Hay otra cosa que dice en esa pseudonota es que Sanity Care es el principal prestador de la OSP y en realidad la facturación de esa empresa es del 0,58 por ciento del total del gasto de la obra social".

En cuanto al futuro de la relación contractual entre la OSP y Sanity Care, Gimeno indicó que "no hemos tenido problemas. Por ahí hay afiliados que se quejan principalmente por los tratos pero es en general, no sólo de esta empresa. Es lo que pasa en general. Nosotros no tenemos ningún tipo de notificación judicial, ni del Ministerio de Salud de la Nación y mucho menos de la Provincia que motive que nosotros saquemos a esta empresa. De hecho, ellos tienen todas las habilitaciones que corresponde. Y si recibiéramos alguna notificación por su puesto que no dudaríamos en sacarla".