Un tema recurrente y de fuerte queja de los afiliados a las obras sociales es el cobro del tan mentado plus médico. Ese extra que cobran los profesionales, que no facturan y donde los pacientes son rehenes.

En este sentido, la Obra Social Provincia (OSP) en su plan de reorganizar, lanzó este miércoles un plan para empezar a erradicar los plus. Lo que busca la provincia es "premiar" a los que no cumplen y "castigar" a los que no.

"Se llama fidelización porque hemos ofrecido a las autoridades intermedias un valor muy cercano al valor mínimo propuesto por las distintas asociaciones médicas, a fin de que el profesional pueda optar por aceptar o no el proyecto. Aquí el profesional, puede aceptar directo de entrada, como todos los profesionales, sin exclusión de ninguno, pero el profesional que decida cobrar diferencias va a quedar en el padrón de prestadores no fidelizados. Y el profesional que acepte el pago de este nuevo valor pasaría a formar parte del padrón de prestadores fidelizados", explicó el interventor de la OSP, Rodolfo Fassoli..

Y agregó, "de esta manera, vamos a tener de ahora y en adelante, verdaderamente dos nomencladores. Aquel nomenclador de los prestadores que no cobran diferencias y el otro nomenclador que cobra los pagos de los prestadores que cobran diferencias".

Por ejemplo, uno de los cambios es elevar el valor que reciben los profesionales por la consulta de 3.500 pesos a 8.00 pesos, y que luego se vaya actualizando a tono con el porcentaje de aumento que el Gobierno entrega a los estatales.