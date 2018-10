La provincia de La Pampa, que comanda Carlos Verna, presentó el jueves en la Corte Suprema de Justicia de la Nación una demanda contra San Juan y la Nación por la obra del dique El Tambolar. A través de una cautelar, la movida apunta en primer lugar a frenar los trabajos comenzados en suelo sanjuanino y luego, con el planteo de fondo, a que la represa no se culmine. Según medios pampeanos, Verna reclama que se lleven adelante los estudios ambientales correspondientes de la obra, ya que, para ellos, el Río San Juan sobrepasa los límites de la provincia e integra la Cuenca del Desaguadero, que nutre de recursos hídricos a La Pampa. Para el fiscal de Estado local, Jorge Alvo, ese análisis es erróneo, dado que el principal afluente local "no llega más allá de Guanacache", en el límite con Mendoza, por lo que la presentación en el máximo tribunal nacional no pone en riesgo la obra del dique. No obstante, existe el peligro que la Corte Suprema le haga lugar a la cautelar.

Uñac viene impulsado El Tambolar. La obra tuvo el apoyo de Nación.





Es la primera vez que La Pampa llega a la máxima instancia judicial por un dique sanjuanino, ya que entiende que le limita recursos hídricos a su jurisdicción. Antes había planteado reclamos sólo ante Nación. Lo hizo con los embalses Los Caracoles, Punta Negra, Ullum y también con Cuesta del Viento. En ninguno de los casos anteriores tuvo respuesta de las autoridades nacionales.



Según publicó ayer el diario La Arena de La Pampa, el procurador general Hernán Pérez Araujo indicó que el objetivo "es solicitar a la Corte que se realicen los estudios de impacto ambiental regional de toda la cuenca (Desaguadero) con las respectivas audiencias públicas interprovinciales y que los resultados se sometan a consideración vinculante al resto de las provincias de la cuenca". La movida pampeana se produjo luego de que el 23 de agosto se realizara la reunión de la Comisión del Desaguadero, en la que San Juan volvió a rechazar la constitución del Comité de Cuenca, porque considera que el Río San Juan no pertenece a esa zona. Quién dejó plasmada esa postura fue el secretario del Agua, Edgardo Guerci, explicaron fuentes oficiales. El funcionario no atendió los llamados de este medio.



Según Alvo, "San Juan considera que no hay interjurisdiccionalidad porque las aguas no pasan más allá de Guanacache. El Tambolar es realizado en territorio de la provincia y forma parte de otros diques en los que se ha acreditado que no hay alteración ni daño ambiental". Esa es la documentación que la provincia presentará ante la Corte si el planteo pampeano prospera. Además, el fiscal de Estado local indicó que con un dictamen en contra de la provincia "lo único que puede ocurrir es una demora, hasta que se realicen los estudios".