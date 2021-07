En la Unión Cívica Radical (UCR) salió finalmente a la luz una interna que venía siendo subterránea. El presidente Antonio Falcón propuso ayer que el partido lleve como cabeza de lista al bloquista disidente Juan Domingo Bravo, que se sumó a Juntos por el Cambio. No obstante, un grupo de correligionarios planteó que la mejor alternativa es que la lidere Rodolfo Colombo, referente de Actuar, a lo que el titular de la fuerza política se opuso tajantemente. Pese a ello, dos vicepresidentes del radicalismo se reunieron por la tarde con Colombo y avanzaron con el diálogo, aunque será el partido el que tomará la definición en el transcurso de la semana. El ex gerente de Anses San Juan no contestó los llamados de este medio, por lo que falta conocer su confirmación sobre si jugará y cómo lo hará en la principal alianza opositora.

En líneas generales, en el radicalismo vislumbran pocas chances de tener un lugar de exposición, como el segundo casillero, en una lista que encabece un o una postulante de Producción y Trabajo, partido que dirige Marcelo Orrego, quien, a su vez, es el conductor del Frente Juntos por el Cambio. En esa nómina digitada por el diputado nacional suena una figura del PRO, que puede ser Enzo Cornejo. Por eso, en la UCR entablaron negociaciones con otros espacios y dirigentes para conseguir esa ubicación, dado que hay varios que reconocen que no cuentan con un exponente con el peso suficiente en votos para comandar una lista, sumado a lo costoso de una interna en la actual situación económica.

Falcón contó que propuso a Bravo y que tuvo un OK de su parte para ir a una contienda dentro de la alianza. No sería la primera incursión del hijo de don Leopoldo Bravo en el radicalismo, ya que fue candidato a diputado nacional por el partido en 2011. En cambio, el presidente de la UCR dejó más que claro que no quiere saber nada con el referente de Actuar. "Hice saber mi voto en contra de Colombo", resaltó.

En la vereda de enfrente, Falcón tiene un sector que mira con buenos ojos a Colombo como postulante, al punto de que lo hicieron saber en una reunión partidaria y los dos vicepresidentes, Horacio Tello y Rodolfo Navas, se reunieron con el capitalino y el titular de Actuar, Gustavo Usín, para avanzar con el diálogo. En este espacio no ven para nada mal las negociaciones con Colombo, dado que recuerdan que articularon acuerdos en conjunto, como la candidatura a diputado nacional en 2019 y la de gobernador en 2011. Además, señalan que el capitalino cuenta con contactos con la UCR a nivel nacional y que tiene para exhibir su cepa radical por su padre, Ricardo, quien fue diputado nacional. No obstante, desde este grupo también señalan que conversaron con Bravo. La mira está puesta en obtener ese segundo lugar en la lista que, hasta el momento, Orrego no les ha ofrecido.

A una semana de la presentación de candidatos y pese a estas posturas, aún no hay definiciones públicas, sobre todo de Bravo y Colombo para encabezar una lista. Por su parte, los radicales zanjarán sus diferencias internas en una reunión de la mesa directiva del Comité Central, en la que se decidirá cuál de las opciones es la más conveniente. Si bien evitó calificaciones, Falcón se mostró molesto con la jugada de sus correligionarios debido a que no le cierra para nada lo del líder de Actuar. Incluso, resaltó que, si se impone esa postura, no trabajará para Colombo y que dirigentes departamentales seguirán el mismo camino.

Por otro lado, en la UCR esperarán si Orrego decide hacer un ofrecimiento.





Socios

Juntos por el Cambio cuenta con 16 integrantes, entre socios y adherentes. Entre ellos están Producción y Trabajo, la UCR, el PRO, Dignidad Ciudadana, las fuerzas municipales Actuar, de Capital, y Modad, de Jáchal; bloquistas disidentes, las agrupaciones Ciudadanos de Chimbas, Libertario Republicano, Republicanos Unidos, entre otros.

Escuelas habilitadas : 210

Según consideran en la Justicia Electoral, todo dependerá de la pandemia, pero el año pasado evaluaban que necesitarían unos 50 establecimientos educativos más de los que hubo en la contienda electoral pasada para garantizar el cumplimiento de los protocolos por covid.

Fechas del calendario electoral de las PASO

A medida que avanza el tiempo, se van achicando las posibilidades de negociaciones políticas, ya que la Justicia Electoral impone fechas que obligatoriamente los partidos y frentes electorales tienen que ir cumpliendo para tener todo en regla y finalmente quedar habilitados a competir en las elecciones de septiembre y noviembre de este año.

El próximo sábado 24 de julio ocurre un hecho importante, ya que ese día vence el plazo para la presentación de listas para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre. Posteriormente, el 8 de agosto empieza la campaña electoral en medios de comunicación audiovisual. Luego, el 4 de septiembre, empezará a regir otra prohibición: la de publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales. El escrutinio definitivo empezará el 14, dos días después de las primarias.