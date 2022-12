El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Eduardo Castro, confirmó que el pasado jueves la fuerza presentó, ante la Justicia Federal con competencia electoral, un descargo por las irregularidades que detectó la entidad nacional sobre las cuentas partidarias de 2015 y de 2021. Con el escrito, el partido intenta zafar de las sanciones impuestas por el organismo federal que implican la pérdida de los aportes públicos del año que viene para su funcionamiento. Además, también intentan regularizar la situación para que el Ministerio Público Fiscal no tome cartas en el asunto y abra una investigación penal contra las autoridades partidarias. Según indicó Castro, "no falta ningún comprobante" del balance 2015, tal como lo expresa el auditor, sino que "la conformación del documento, que ha sido aprobado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, no es compatible con las técnicas contables formuladas por el auditor". Esto es, los comprobantes existen, pero están plasmados de diferente manera en el documento final. Ahora deberán esperar a que la Justicia resuelva e indique si lo presentado es correcto.