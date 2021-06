Con el objetivo de poder renovar autoridades, prevista para el jueves, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) les hizo una recomendación a los electores: que concurran a votar por turnos y por terminación de DNI. Si bien se fijaron franjas horarias, el acatamiento no es obligatorio, por lo que, aquel que no lo cumpla, no se le negará la posibilidad de sufragar cuando se presente en un horario diferente. La definición abrió interrogantes dentro de la casa de altos estudios, ya que hay quienes dudan que el mecanismo sea aprobado por el Comité Covid de la provincia. Es que la decisión, indican, no da la seguridad de que se haya respetado una de las sugerencias que hizo el organismo sanitario, que pidió evitar las aglomeraciones, ya que hay unas 20 mil personas están habilitadas para votar, además de que la circulación presentaría un riesgo ante la actual situación epidemiológica, con escalada de casos de coronavirus y la ocupación de camas de terapia intensiva al límite. De no tener el OK del Comité Covid, el Consejo Superior deberá aplicar otro cambio, todo antes del jueves.



La moción que se impuso fue la de "recomendar" a los electores votar en dos horarios. Aquellos cuyos DNI van de 0 a 4, deben concurrir a las urnas de 8 a 14, mientras que los terminados de 5 a 9, de 14 a 19. Según trascendió, y así quedó establecido en el nuevo protocolo aprobado, se trata de una medida de organización de la votación "con el fin de evitar aglomeraciones". Dicha opción fue aprobada por la mayoría de los consejeros con 12 votos a favor. Fuentes oficiales indicaron que el encargado de presentar la moción fue el decano de Ciencias Exactas, Rodolfo Bloch, aliado político del candidato a rector, Tadeo Berenguer, por lo que también tuvo el OK de este último. Los que se expresaron en contra y se inclinaron por otra postura fueron los candidatos al sillón de la UNSJ, Rosa Garbarino y Roberto Gómez. La actual decana de la facultad de Filosofía hizo propia la moción que presentó la Junta Electoral, la cual consistió en establecer, de manera restrictiva, es decir, obligatoria, dos horarios de votación con terminación del DNI, más una franja de dos horas al finalizar la jornada para todos aquellos que no pudieron asistir en los plazos anteriores. Esa opción tuvo el apoyo de nueve consejeros, mientras que existió una tercera alternativa, que sólo obtuvo dos votos. Según indicaron las fuentes, la propuesta de Garbarino contó con respaldo porque se consideró que sí cumplía con el pedido de evitar aglomeraciones en las distintas unidades de votación.



Sobre la propuesta ganadora, Berenguer indicó que "primó sobre el resto porque se consideró que las otras, con la imposición de horarios, se cercenaba la libertad de los electores. Por eso, se decidió aplicar una recomendación porque las leyes electorales establecen que hay que facilitar la presencia de los electores en los actos democráticos".



Un punto que tuvo el aval de antemano de todos los sectores fue que, de las tres opciones que sugirió el Comité Covid, sólo la de fijar franjas horarias era la viable. Es que las otras, una elección virtual o agregar más días al sufragio, no eran posibles. La primera porque implica un proceso que no ha sido utilizado nunca en una elección, mientras que la segunda va en contra del estatuto universitario, el cual indica que el comicio se debe hacer en una sola fecha. Por otro lado, los alumnos suspendieron la elección de Centros y Federación (ver recuadro).

Los números de la elección de la UNSJ

De acuerdo a la Junta Electoral de la UNSJ y al protocolo que fue aprobado ayer, hay 19.928 personas que están habilitadas para sufragar. De ellas, la mayoría son estudiantes regulares, estamento que alcanza un total de 10.545 personas. En segundo lugar se encuentran los egresados con 5.641 habilitados; mientras que los docentes ascienden a 2.744. En último lugar esta el personal no docente con 998. En total hay 106 mesas habilitadas con 111 urnas. Un punto clave es que la votación es por ponderación. Esto es que el mayor peso del voto lo tienen los docentes, luego siguen los alumnos y, por último, el personal no docente junto con los egresados.

La elección estudiantil, con fecha a definir

La Junta Electoral de la Federación Universitaria, que conduce Marcos Celiz, y el resto de las autoridades de las Juntas de los Centros de Estudiantes de cada unidad académica, resolvieron postergar la elección de autoridades. Celiz indicó que el objetivo es avanzar, desde la semana que viene, en lograr un protocolo de votación para que el comicio se desarrolle, en principio, el 17 de junio, fecha establecida para la segunda vuelta de la UNSJ. "Buscamos que el estudiante se traslade lo menos posible", dijo Celiz. De no lograr esa fecha, "el comicio pasaría automáticamente a la semana siguiente, del 22 al 25 de junio, con fecha a definir", indicó el joven de IDEAS.