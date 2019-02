Servicio. Uno de los aportes incluido en los gastos de funcionamiento es el de la seguridad para cada una de las facultades. En 2016, el servicio lo brindaba la empresa Aguila en el Complejo Universitario Islas Malvinas.

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) cruza los dedos para tener de Nación más fondos para enfrentar los gastos de funcionamiento para este 2019. A fines del año pasado, la cartera macrista de Educación les había dado el OK verbal a las autoridades de la casa de altos estudios para hacerse cargo del pago de al menos un servicio, como la luz, el agua, el gas o la telefonía. Pero justo cuando estaban por formalizar el acuerdo, la administración nacional cambió a los funcionarios responsables de hacer el desembolso, por lo que la institución local se quedó con las manos vacías. Ahora, el rector Oscar Nasisi indicó que tiene confirmada una reunión a principio de marzo con los nuevos directivos de la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Política Universitaria, con la esperanza de reobtener el compromiso al que habían llegado.

El secretario Administrativo Financiero de la UNSJ, Pablo Padín, indicó que están finalizando el balance de 2018 para indicarle a Nación qué cantidad de fondos fueron necesarios para cubrir cada uno de los servicios. La movida es para que la administración central decida a qué le puede hacer frente. Así, el funcionario dio como ejemplo que la UNSJ requirió 17 millones de pesos para pagar la luz, 3.600.000 pesos para agua y cloacas y unos 750.000 pesos para gas.

Para la UNSJ, los gastos de funcionamiento son clave, ya que se trata de recursos que van a parar a servicios básicos y esenciales para que la institución pueda abrir sus puertas y funcionar. Ante la actual situación, Nasisi se mostró optimista y no quiso adelantar opinión de qué sucedería si no cuentan con los aportes. De tener una respuesta negativa, fuentes calificadas indicaron que en la casa de altos estudios deberán hacer bien las cuestas para determinar de dónde obtener los fondos y de dónde recortar.

La disputa por más aportes comenzó en octubre, luego de que se dieran a conocer las partidas presupuestarias para cada casa de altos estudios del país.

La preocupación local se centró en el ítem gastos de funcionamiento, ya que dicha partida pasó de 140 millones de pesos en 2017 a 148 millones para 2018, lo que representó una suba de tan sólo 5,71 por ciento, cuando la inflación del año que pasó cerró en un 47,6 por ciento. Según habían informado desde la UNSJ, lo presupuestado en ese ítem para 2019 es de 159 millones de pesos, sólo un 7,4 por ciento más que 2018, cuando la inflación estimada para este año es cercana al 30 por ciento. Ante ese escenario, Nasisi hizo el reclamo y desde la Secretaría de Política Universitaria dependiente del Ministerio de Educación le manifestaron que iba a haber un aporte extra para hacerle frente a por lo menos un servicio esencial. Esto es, que desde la administración central iban a girar fondos para pagar la luz, el gas, el agua, la seguridad, telefonía y limpieza.

Según explicó el rector, "cuando hicimos el reclamo, nos dijeron que teníamos razón y que se iba a resolver. Pero luego cambiaron de funcionario y ahora tengo que ir a explicar el problema de nuevo". Si bien hay incertidumbre, la máxima autoridad universitaria opinó que "creo que hay buena predisposición por parte de la Nación".

El cambio del que habla Nasisi es el que se produjo en la Dirección de Presupuesto, dentro de la secretaría que depende del Ministerio de Educación. En 2018, esa dirección estaba en mano de Germán Lovrencic, pero a fines de 2019 llegó al cargo Diego Warpachowicz. Con este último, Nasisi y su equipo tiene agendada una reunión para la segunda semana de marzo, con el objetivo de llegar a un acuerdo.

Para funcionar

220 Millones de pesos son los que estima la UNSJ para afrontar los gastos de funcionamiento de este año. Lo que paga la universidad en luz, agua y gas supera los 21 millones.





>> Reclamo salarial

Los docentes universitarios nucleados en Conadu y Conadu Histórica amenazaron con el no inicio del ciclo lectivo si la Nación no da una actualización salarial en el marco de las paritarias. Según indicaron los gremios, ayer hubo una nueva oferta, que consistió en un aumento del cuatro por ciento del salario, que se suma al cinco por ciento no remunerativo y no bonificable que se propuso en enero. Ambos sectores, que en San Juan tiene representación en Sidunsj y Adicus, lo declararon insuficiente.