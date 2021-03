A la salida de una reunión en la Subsecretaría de Trabajo, la bronca se le notaba a Ariel Gutiérrez y a Julio César Figueroa, secretario General y Administrativo, respectivamente, de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), luego de que 38 trabajadores metalúrgicos fueran reincorporados a la empresa Barrick, pero que fueron traspasados al convenio de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA). Ambos señalaron que el gremio que conduce Iván Malla ya les ha quitado unos 80 afiliados y no sólo a ellos sino también a otros sindicatos, por lo que resaltaron que un paro en Veladero es una "posibilidad con muchas chances". No obstante, dejaron abierta la puerta al diálogo o, sino, a través de una resolución de lo que se denomina el encuadre sindical, es decir, definir a qué entidad gremial pertenece un grupo de obreros, lo que realiza el Ministerio de Trabajo de la Nación.

Los secretarios Generales del gremio del personal de estaciones de servicio (SUOES) y de los empleados de limpieza privada (Uteplim) habían reconocido que unos 70 afiliados fueron absorbidos por AOMA, al igual que SMATA (mecánicos), aunque su titular prefirió no hacer declaraciones. Por su parte, los gastronómicos (UTHGRA) y los químicos (SOQA) no perdieron trabajadores, pero están acompañando a sus compañeros porque dijeron que, en un futuro, pueden verse afectados. Según manifestó Gutiérrez, entre todos definirán el camino a seguir en una reunión que mantendrán hoy o durante la semana que viene. Un paro que involucre al personal de estas actividades complicaría el desarrollo de las tareas y hasta la producción de la mina más importante de la provincia.

En la puja gremial, perder un afiliado no sólo impacta en la cantidad y en su poder de representación, sino también en la cuota del obrero que va a parar a cada sindicato, la cual aumenta si los sueldos son elevados, como sucede en una zona como la cordillera. En el caso de Barrick, como a toda empresa, le conviene que haya una entidad gremial con la que discutir, por ejemplo, el tema salarial. Es que los haberes por convenio de ciertos sindicatos pueden ser más altos con respecto al que es el predominante, lo que le cierra a cualquier compañía.

En la disputa se ve un espíritu de cuerpo, dado que el titular de la UOM dijo que "por más que Malla me diga que devolverá los 80 metalúrgicos que nos quitó, corresponde que también lo haga con los trabajadores de los otros sindicatos". Además, le apuntó a Barrick por el traspaso de las afiliaciones y destacó que "vamos a tratar de conversar el tema" o "hacer una presentación para reabrir el encuadre sindical, pero estamos dispuestos a llegar a las últimas consecuencias, no vamos a seguir perdiendo trabajadores y esto está consensuado con los restantes secretarios generales". Por su parte, el titular de AOMA no contestó los llamados de este medio.