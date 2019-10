Cita. Representantes de empresas, de cámaras empresariales, sindicalistas y trabajadores mineros nacionales y provinciales participaron en la reunión.

Tras hacer un repaso de la grave crisis por la que atraviesa el país y de mencionar "la deuda magnífica" que dejará la gestión de Mauricio Macri, Alberto Fernández sostuvo que "como la minería puede exportar nos va a ayudar a cubrir esa deuda" y señaló que la actividad es un modelo a seguir para "mover la producción". Fue después de que el gobernador Sergio Uñac le marcara la necesidad "de una actualización de la estructura jurídica para poner en marcha nuevos proyectos".



El mandatario local no se explayó sobre el tema, pero en el auditorio se interpretó como una referencia a la Ley de Glaciares que hace falta modificar.



El presidenciable habló al cierre del encuentro con representantes de la actividad económica provincial, entre los que había representantes de empresas, de cámaras empresariales, sindicalistas y trabajadores mineros.



"Hemos llegado a un punto donde la minería dejó de ser un riesgo y empieza a ser una gran oportunidad para un país que además necesita definitivamente producir, crecer y exportar, porque la única herencia clara que tengo es una deuda magnífica que nos dejan", expresó. Y agregó que "la minería ahí tiene un papel relevante porque puede exportar mucho de lo que se produce y la única forma que tenemos nosotros de hacernos de dólares para pagar nuestras obligaciones es exportando, no hay otro modo".



En la mesa que presidió el encuentro también estaban el ministro de Minería, Alberto Hensel; el presidente de la Cámara Minera, Mario Hernández; el titular de la Cámara Minera Argentina, Alberto Carloccia; el referente del gremio de los mineros, Héctor Laplace, y el gerente de Veladero, Marcelo Álvarez.



El candidato manifestó que "tenemos una riqueza a la que no le prestamos la atención suficiente y que quienes están llamados a explotar la minería quieren hacerlo preservando la salud de los argentinos, así que yo celebro todo". Y cerró diciendo que "cuenten conmigo para hacerlo con la transparencia que debemos tener, con la ética que debemos hacerlo, y estoy seguro de que lo vamos a hacer".



El ministro Hensel había señalado que la "minería debe constituirse en un factor de desarrollo".



Durante el encuentro también le entregaron a Fernández un documento referido a la situación actual por la que atraviesa el sector (ver aparte).

"La idea de realizar la minería con responsabilidad social para mí es muy importante". ALBERTO FERNÁNDEZ - Candidato presidencial

Capitales, reglas claras y licencia

Durante el encuentro con el postulante del Frente de Todos, el ministro Alberto Hensel le entregó al dirigente un documento elaborado en forma conjunta por los actores públicos y privados referido a la situación actual del sector minero.



Para desarrollar el potencial del sector en el trabajo se mencionan tres puntos a los que hay que atender:



1)La necesidad de contar con capitales de inversión que al tener la capacidad de poner en valor nuestro recurso, contribuyan a generar actividad productiva.



2)La necesidad de los inversores de contar con reglas claras, previsibilidad, seguridad jurídica, estabilidad, diálogo, regímenes tributarios razonables y equilibrados, que consideren fondos anticíclicos; y regulaciones ambientales inequívocas basadas en estándares internacionales y criterios científicos objetivos.



3)La necesidad de generar acuerdos dignos, equitativos y beneficiosos para las comunidades, con una mirada intergeneracional, como base de la construcción del bien común y de la licencia social para operar.



La minería debe jugar un rol fundamental como herramienta para descentralizar nuestro país en términos socio-económicos, políticos y hasta poblacionales y contribuir al desarrollo científico tecnológico. Esto será posible mejorando los procesos de participación y diálogo para lograr un efectivo beneficio de las comunidades cercanas a los proyectos mineros y trabajando con responsabilidad efectiva, previsible y con proyección de futuro, terminan consignando el documento.