Esta mañana, durante su discurso en el acto de inauguración del Cemec, el Centro de Medicina Nuclear creado en el ex Hospital Español, el gobernador Sergio Uñac ofreció un discurso destacando las obras de su Gobierno en tono de campaña de cara a las elecciones del próximo 14 de mayo en San Juan. En ese contexto, hizo una analogía con la Selección argentina y sostuvo que, hay que “aguantar los trapos” para alcanzar el resultado. “Los sanjuaninos tenemos que sostener procesos”, indicó.

“Hace muy poquito todos estuvimos muy compenetrados con lo que significó que la Selección argentina obtuviera la Copa del Mundo. Tuvimos la oportunidad de contar con la presencia del presidente de la Asociación del Futbol Argentino -Claudio ‘Chiqui’ Tapia, acá en San Juan como hecho histórico, porque ha sido el primer lugar donde se llevó la Copa. Esto, para poder mostrársela a los sanjuaninos y, también, ofrecérsela en carácter del cumplimiento de una promesa del presidente de la AFA a la Difunta Correa. Me parece que la conclusión que queda ahí, es que los sanjuaninos tenemos que sostener estos procesos”, comenzó diciendo el Gobernador.

Y agregó: “No podemos sostener los resultados sin un proceso previo que implique desafíos, alegrías y también algunas tristezas. Porque los procesos también incluyen eso, si no, preguntenlé a la Selección. Preguntelé a Messi cuántas veces lo hemos castigado. Yo no sería parte de eso, pero me voy a incluir para no quedar afuera. Lo castigamos por un segundo puesto, y el pobre hombre ponía la otra mejilla. Hasta que sostuvo este resultado que todo el país quería y, digo un poco más, que todo el mundo quería”.

Para continuar afirmando que, “¿Saben por qué se logró eso? Porque todos querían ver campeón a Messi, como coronación de una carrera impecable que ha tenido durante todo su tránsito por el deporte de alto rendimiento en el mundo. Pero eso se logró porque hubo un equipo. Porque se aguantó un proceso. Porque, en términos futbolísticos, se aguantaron los trapos. Y cuando eso ocurre obviamente el resultado llega”.

“Entonces, los sanjuaninos tenemos que sostener estos procesos que han llevado a diversificar la matriz productiva, que ha llevado a que tengamos los mejores índices. Obviamente que queremos mucho más, pero estas cosas se logran cuando se consolida un equipo. Y el equipo son 800 mil sanjuaninos que piensan que San Juan tiene mucho presente, pero aún mucho más futuro”, finalizó.