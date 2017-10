Con menos recursos en sus arcas por una baja no prevista en el fondo de la soja, los jefes comunales de Capital, Rivadavia, Chimbas, Rawson y Pocito aseguraron que no pudieron encarar trabajos que tenían planeado realizar con esos ingresos. Sólo el de Santa Lucía aseguró que la caída no impactó en el departamento, ya que no prevé obras a realizar hasta que los montos no entren a las cuentas municipales. El escenario es una señal de alerta porque pasado en el noveno mes del año, Nación envió a San Juan sólo la mitad de lo previsto para todo 2017.



Según lo registrado en las cuentas locales, hasta septiembre ingresó 562 millones de pesos, cuando el total anual presupuestado es de 1.157 millones. En el Ejecutivo saben que la meta no se cumplirá y estiman que a fin de año solo llegarán 700 millones de pesos, un 40 por ciento menos. El motivo de la baja se debe a que los productores no han liquidado el bien tal como lo previó el macrismo, a la espera de un mejor valor de la cosecha en el mercado internacional.



Las cifras son clave para la provincia y fundamentalmente para las administraciones municipales. Los recursos que llegan por el Fondo Federal Solidario, más conocido como el de la soja, tiene un único objetivo, la obra pública, un pilar fundamental para los intendentes. Con los trabajos, los jefes comunales pueden dar servicios a los vecinos y brindar soluciones a un problema determinado, como la iluminación de calles o el arreglo de plazas. Para el caso de la pavimentación, otro punto destacado por los intendentes y demandado por los vecinos, las obras se realizan en conjunto con el Ejecutivo, a través del plan dos mil cuadras (Ver recuadro).



De los jefes comunales de los seis distritos más grandes de la provincia, en cuanto a cantidad de habitantes, el que se mostró más preocupado fue el capitalino Franco Aranda, quien explicó que para este año tenía previsto hacer una ciclovía que uniera las cuatro plazas de la comuna: Desamparados, Trinidad, Concepción y la plaza Monseñor Severino Di Stéfano, detrás de la Terminal de Ómnibus. "El proyecto lo hemos tenido que dejar de lado y preverlo para 2018".



Para el caso de Chimbas, Fabián Gramajo explicó que "hay cuatro barrios a los que queríamos llevar iluminación y cuatro plazas que necesitamos poner en condiciones. Si bien ahora nos vemos sin esos recursos, intentaremos llevarlos adelante con fondos propios".



La posición de Rawson no fue diferente. El intendente Juan Carlos Gioja manifestó que "nos impacta mucho. No tengo una cifra concreta pero por lo menos nos hemos visto reducido en un 30 por ciento a lo que teníamos previsto", al mismo tiempo que recordó que "los fondos por soja los destinamos al presupuesto participativo, donde los vecinos son los que deciden qué obra es la que se tiene que ejecutar".



Fabián Aballay, de Pocito, explicó que su departamento ha crecido mucho en los últimos años, por lo que los recursos por soja son vitales. "Además de la baja, hay que recordar que la inflación impactó en los precios para realizar las obras. Así, a la caída hay que sumarle la suba de precios", manifestó el pocitano.



En Rivadavia la situación es similar. Fabián Martín dijo que "las obras previstas las hemos podido suplir con fondos propios y con acuerdos con la provincia y con la Nación".



Por último, quien se apartó de las apreciaciones de sus pares fue Marcelo Orrego. El de Santa Lucía dijo que en la comuna "no prevemos obras hasta que los fondos llegan a nuestras cuentas. Así, una vez que tenemos los fondos, recién planeamos que es lo más necesario de encarar".

Pavimentación

El Ejecutivo lanzó este año el sexto plan de pavimentación. Se trata del "Dos mil cuadras" para toda la provincia, con un presupuesto de 600 millones de pesos. Los fondos se componen de un 80 por ciento de recursos provinciales y el 20 restante, a cargo de las comunas a través del Fondo de la Soja. Las obras comenzarán a ejecutarse en noviembre. Los municipios se dividieron en grupos para ejecutar las obras. El sector I corresponde a Chimbas con un presupuesto de 56,3 millones de pesos. Santa Lucia integra el grupo II con 63 millones. Albardón, San Martín y Angaco componen el grupo III por 57 millones de pesos. Luego viene Capital con 92 millones; Calingasta, Iglesia y Jáchal con 57 millones de pesos; Pocito y Sarmiento con 60 millones. Rawson tiene destinado 70 millones de pesos; Rivadavia, Ullum y Zonda 80 millones y, finalmente, Caucete, Valle Fértil, 25 de Mayo y 9 de Julio, 91 millones de pesos.

Fondo Soja para 2018

900 Millones de pesos tiene previsto enviar la administración de Mauricio Macri a San Juan por el Fondo Federal Solidario, según lo que figura en el presupuesto 2018.

Impuesto de exportación

Baja progresiva

El Gobierno Nacional dispuso una disminución paulatina a los derechos de exportación de la soja, lo que impactará en el Fondo Federal Solidario. Actualmente, la soja tributa hasta 30% por retenciones, pero a partir de 2018 habrá una reducción del 0,5 por mes hasta llegar al 18 por ciento en 2019.