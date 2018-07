Lista. Vanesa Laciar, la tercera mujer desde la izquierda, encabeza la lista de la agrupación Foro Independiente y busca ser la vice de Marcelo Arancibia (a su lado).





Mientras el presidente del Foro de Abogados, Marcelo Arancibia, señalaba en este medio que la lista opositora ligada al PJ que va por la vicepresidencia busca arrebatarle la independencia a la entidad, la candidata de su espacio, Vanesa Laciar, manifestaba que no creía que el justicialismo quisiera cooptar la institución. La discrepancia en el discurso encendió la señal de alerta en la agrupación que hoy ostenta la conducción, sobre todo por un dato: la mujer viene participando justamente de las reuniones de la agrupación de abogados peronistas. Por eso, desde el sector se llegó a pensar que se trataba de un desembarco encubierto del PJ. El tema se planteó en un encuentro el miércoles en la noche y, en principio, se zanjaron las diferencias, ya que Laciar aseguró que defenderá los intereses de los matriculados y no los de tipo partidario. Pero además hay revuelo en el justicialismo, ya que hay quienes creen que en realidad se "infiltró" en ese sector, algo que también desmintió la abogada.



Las sospechas se dan en el marco de la elección del 14 de agosto, en la que se renovará la vicepresidencia del Foro y tres de los cinco cargos de directores. La puja no es menor, ya que se trata del número dos que convivirá con Arancibia en la conducción y la mayoría en el Directorio. La institución que nuclea a los profesionales ostenta su cuota de poder, dado que puede plantear críticas principalmente al Poder Judicial (su campo de acción) y al Ejecutivo en cuanto a medidas y proyectos vinculados a la actividad. De hecho, el actual presidente viene cuestionando duramente a la Justicia y al Gobierno por igual, en el que un punto de conflicto ha sido el mecanismo de selección de jueces para la Corte.

El que dejará el cargo de vicepresidente es Enrique Delgado, quien viene desde 2016.

La agrupación que sostiene a Arancibia y que se ha erigido como oficialismo se llama Foro Independiente, que presentó el martes a Laciar para la vicepresidencia. En la vereda de enfrente va la lista afín al peronismo y que encabeza Sergio Saffe Peña. El candidato dio los ejes del discurso que encararán: que la actual gestión "está peleada con todo el mundo", que ha quedado aislada institucionalmente y que aportarán al diálogo.



Desde el oficialismo del Foro en cambio apuntarán al relato confrontativo: que el justicialismo buscará desembarcar en la entidad para "silenciarla". Esa fue la definición de Arancibia tras el cierre de presentación de listas, pero no así la de Laciar, quien sí indicó que "puede ser que algunos militantes (del PJ) tengan apetencia por tener un lugar". La abogada reconoció que la diferencia discursiva con el presidente fue planteada en la reunión del martes en la noche y que "hemos conversado cómo encarar la campaña" y "acordado diferentes modos de acción". Sobre su participación en la agrupación de abogados peronistas, señaló que no es militante y que por sus ideas, "me siento más cercana al justicialismo". En cuanto a las dudas dentro de su espacio, resaltó que fue fundadora del grupo Foro Independiente, que la institución tiene que ser plural y defender los intereses de los matriculados. "Las cosas partidarias son para los partidos políticos, no para el Foro. Vengo a trabajar por los abogados, no en contra del Gobierno ni de alguna situación política", remarcó, a la vez que negó que fuera una "infiltrada" en el PJ. Así, aseguró que no ve incompatible participar en un sector político y postularse para la institución. "Son cosas diferentes", afirmó, mientras indicó que en la lista rival "son todos del mismo lado y eso no le sirve al Foro".



Principales cargos

En la lista oficialista, Laciar está acompañada por Gabriel Russo, Verónica Balmaceda y Ana Pujovich para los cargos de vocales en el Directorio. Por el lado de la oposición, Sergio Saffe Peña va con Rubén Lloveras, Lorena Navarro y Franco Gabri.