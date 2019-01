Proclamación. En el ingreso de la obra social, las autoridades de la Junta Electoral, dieron por proclamados a los nuevos miembros del Consejo Directivo de Damsu. El acto se cerró con un aplauso entre los presentes.

La puja que comenzó en noviembre, cuando la asamblea ordinaria de Damsu definió convocar a elecciones para designar entre sus afiliados a dos nuevos miembros del Consejo Directivo, llegó a la Justicia. Ayer, en el momento en el que la Junta Electoral procedió a proclamar a los vencedores de esa elección, las máximas autoridades de la obra social de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) se presentaron en la Justicia para pedir que se declare nulo el sufragio, ya que entienden que la Junta no estaba autorizada para llevar adelante el proceso porque la misma fue dada de baja por el propio Consejo Directivo. Bajo esa posición, las autoridades de Damsu no permitieron el ingreso a la sede a los afiliados electos, por lo que la Junta Electoral y quienes se impusieron en las urnas, no descartaron ir también a la Justicia. Por otro lado, el representante legal de la obra social, Cayetano Dara, adelantó que presentará una denuncia penal contra los miembros de la Junta y los candidatos, ya que entienden que incurrieron en el delito de atentado contra el orden público. En el mismo sentido, dijo que accionará contra la UNSJ ante la Justicia Federal por malversación de fondos públicos, ya que la casa de altos estudios destinó los recursos necesarios para hacer la elección.



Uno de los puntos centrales que el Consejo Directivo presentó en la Justicia para que se declare nula la elección es que los miembros de la Junta Electoral no cumplieron con el cronograma electoral dictado por la asamblea ordinaria de noviembre pasado y tampoco tuvieron en cuenta que el Consejo fijó una nueva fecha de comicios, prevista para el 20 de marzo. Por otro lado, sostienen que se hizo participar a una lista, denominada Bordó, que tiene al frente a José Mini, cuando ésta solicitó que no sea tenida en cuenta.



Quién retrucó esa posición fue Fanny Alday, vicepresidente de la Junta, al manifestar ayer que "el Consejo ha generado una ilegitimidad maliciosa al definir otras fechas, cuando sólo la Junta puede hacerlo. Además, no pueden disolver al cuerpo porque esa potestad es de la asamblea ordinaria".



Por su parte, Alfredo Russo, quien se impuso en el sufragio como representante del estamento docente, indicó que "la elección se hizo bajo todas las condiciones legales que prevé el estatuto de Damsu" y apuntó contra el Consejo Directivo al manifestar que "dictó resoluciones intentando impedir este proceso", por eso "vamos a utilizar todos los elementos legales que estén a nuestro alcance para que el mandato de los afiliados se cumpla", sentenció. Quien disparó contra la Junta, fue Mini quien sostuvo que "utilizaron nuestros votos cuando les indicamos que no. Por eso les hemos presentado una carta documento, sin respuesta". Además indicó que "acá hay un trasfondo político porque las autoridades universitarias quieren seguir interviniendo la obra social cuando no son parte". Con la presentación hecha por las autoridades de la obra social, la Justicia deberá definir si la elección fue legítima o no, y si corresponde que los miembros electos sean parte del Consejo Directivo.



Con más de 14 mil afiliados, entre docentes, no docentes y familiares, Damsu es una de las obras sociales más grandes de la provincia y la de ayer no es la única denuncia que tiene en la Justicia. En noviembre, la actual presidente del Consejo, Zulma Corzo, hizo una presentación por un presunto manejo irregular de la farmacia, en la que ya había detectado unos tres mil medicamentos vencidos (Ver recuadro).

Elección

1.133 Fueron el total de votos emitidos en la última elección de la obra social universitaria que tuvo lugar el 28 de diciembre del año que pasó.

Fechas

Elección en duda

El Consejo Directivo llamó elecciones para próximo 20 de marzo con el fin de elegir un consejero titular y suplente tanto de los estamentos docentes como de los no docentes.

Denuncia por defraudación

Las autoridades de la obra social universitaria Damsu presentaron en noviembre una denuncia por posible defraudación.



Algunos de los supuestos delitos fueron la emisión de certificados falsos por parte de médicos afiliados en los que pedían ecografías que no fueron efectuadas, esto hizo que la entidad se viera perjudicada por el desembolso de prácticas que no se hicieron.



Otra de las irregularidades detectadas, y que más llamó la atención, fue que una pareja retiró un total de 16 cajas de un medicamento costoso que sólo puede ser recetado dos veces por año, cuando la pareja no padecía la patología descripta en la orden médica. Dicho remedio se utiliza en la actividad deportiva como dopaje porque mejora la oxigenación de los tejidos al aumentar la producción de glóbulos rojos.



Otra anomalía que se destacó en la denuncia fue que en la farmacia de Damsu hubo una irregularidad por parte del encargado de compras Raúl Castro. Según fuentes calificadas el encargado compraba medicamentos y no verificaba el stock existente a la hora de adquirirlos.