A pocos minutos de que se le venciera el plazo, el juez penal Pablo Flores presentó ayer su primer escrito defensivo luego de que el Jurado de Enjuiciamiento le informara de la denuncia en su contra por la entrega de una camioneta secuestrada a un comisario, cuando es una facultad exclusiva de la Corte de Justicia el destino de tales movilidades. La movida la llevó adelante su abogado Iván Román, quien señaló que hubo un error por parte del magistrado, pero que no cometió un delito. El argumento no es nuevo, ya que el propio Flores había admitido ante este medio que "me comí un articulito", en referencia a lo establecido en el Código Procesal Penal.

El titular del Segundo Juzgado de Instrucción, a través de su abogado, cumplió con la presentación del llamado informe, una especie de primer descargo. Con el planteo defensivo en sus manos, los miembros del Jury se reunirán mañana y decidirán un paso clave: la admisión o no de la denuncia (ver nota vinculada).

Flores está en la mira por su presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, luego de que la fiscal Claudia Salica pidiera su indagatoria y el entonces juez interino Juan Pablo Ortega le solicitara la destitución al Jurado de Enjuiciamiento. El planteo apunta a que el magistrado pierda sus fueros para que pueda ser investigado y se esclarezca su vínculo con el comisario Gustavo Padilla, el exjefe del Depósito Judicial, a quien le entregó la camioneta Toyota 4x4 y este la usó para pasear con amigos. El uniformado fue procesado por esa causa y otras dos más (Ver Caso Padilla).

En diálogo con este diario, Román aseguró que Flores "no conocía ni tenía relación con Padilla" y que le entregó el vehículo "teniendo en cuenta que era el jefe del Depósito Judicial de 9 de Julio, para que se trasladara a la Central de Policía y la exCavic. No se imaginó que lo iba a usar para fines particulares". De hecho, dijo el abogado, "cuando toma conocimiento de la situación, revoca la resolución y le retiene el vehículo. No es correcto pedir el desafuero de un juez por una equivocación cuando existen los medios que prevé la ley para subsanarla, tal cual lo hizo".

En el pedido de Ortega para que se realice el desafuero, además de la entrega irregular de la camioneta, se señala que el título de la propiedad y la cédula verde eran apócrifas, por lo que entendió que Flores debería haberse declarado incompetente y mandar la causa (que involucraba a la Toyota) a la Justicia Federal para que se investigara la adulteración de documentación pública. Sobre ese punto, el defensor del juez dijo que "Ortega no se puede poner a juzgar el actuar de otro profesional. Es una facultad que tiene un tribunal superior cuando hay, por ejemplo, una apelación". Sin embargo, el entonces magistrado provisorio consideró que Flores tuvo tiempo de sobra para analizar si debía desprenderse o no del caso que involucraba el secuestro del vehículo y desplegó una "escasa investigación". Por eso, entendió que debía "abstenerse de ejercer cualquier acto de disposición" de la movilidad, por lo que tal decisión "resulta de superlativo interés" para el pedido de desafuero, la que "necesariamente debe ser juzgada".

Por otro lado, Román calificó de "anormalidad" el hecho de que se ignorara la presentación espontánea y la declaración informativa del juez para aclarar su situación, ya que indicó que puede hacerlo en el marco de la ley nacional de fueros. No obstante, fuentes calificadas indicaron que cada magistrado valora la importancia de toda presentación y que Flores, de acuerdo al Código Procesal Penal local, goza de inmunidad de proceso, por lo que primero debe ser destituido para que sea investigado y pueda ofrecer pruebas.

Caso Padilla

El comisario Gustavo Padilla, el ex jefe del Depósito Judicial de 9 de Julio, carga con tres procesamiento en su contra. El primero de ellos es por haber conseguido la autorización judicial para usar una camioneta Toyota 4x4 para tareas laborales, pero que también utilizó para hacer travesías en alta montaña y pasear en el campo con amigos. La causa ya fue elevada a juicio.

También fue procesado en el Segundo de Instrucción por quedarse con un Chevrolet Corsa luego de, presuntamente, haber engañado al titular del auto y haberlo retirado a través de un acta con una firma falsificada. Y tiene una resolución en contra del Quinto de Instrucción por desguazar un Peugeot 206, al que le sacó ópticas, asientos, radiador, entre otras cosas. Hubo videos y uno registró la maniobra sobre un Fiat 147.

>> Estado de salud

PABLO FLORES - Juez del Segundo de Instrucción

El 22 de octubre, el magistrado comenzó con su licencia médica, luego de atravesar un episodio de arritmia y presentar un certificado por problemas psíquicos. Desde entonces, ha venido renovando el permiso hasta la actualidad. Incluso, su abogado pidió la suspensión del Jury contra Flores por razones de salud, lo que fue rechazado por el Jurado de Enjuiciamiento, ya que no era la etapa para realizar tal planteo, dado que aún no se define si se lo va a juzgar. Su defensor dijo que aún no sabe si esgrimirán el tema médico si el proceso avanzara, debido a que los certificados no indican una incapacidad permanente.