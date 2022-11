Luego de que se diera a conocer que el Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitará que el funcionario judicial Mario Parisí cumpla un castigo de un año y ocho meses por haberle propinado golpes a su exmujer y amenazarla de muerte, la defensa confirmó que pidió por escrito que se le otorgue el beneficio de la suspensión del juicio a prueba (probation). Según explicó el abogado Nasser Uzair, el régimen es aplicable debido a que la escala penal de los hechos por los que se lo acusa contempla una pena en suspenso. Además, ofreció el desembolso de 300 mil pesos como resarcimiento económico para la damnificada, tal cual lo había solicitado Fiscalía, mientras que indicó que Parisí queda a disposición del Tribunal en cuanto a la decisión de realizar tareas comunitarias. Según indicaron fuentes judiciales, el MPF se encuentra analizando la propuesta, pero, antes de tomar una decisión, le pedirá la opinión a la víctima. Las fuentes indicaron que tal postura no es vinculante, aunque tendrá un peso a considerar por parte de Fiscalía.

La suspensión de juicio a prueba consiste en que el proceso se suspende y el imputado queda a prueba, bajo el cumplimiento de pautas de conducta y realizar tareas comunitarias durante un determinado tiempo, sumado a que debe ofrecer una suma simbólica de dinero. Fue una posibilidad que trascendió en febrero, y que reveló este medio, cuando comenzó la investigación de la causa. En ese momento, las fuentes dejaron en claro que el Código Penal establece que una probation no procede "cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado en el delito", mientras que el Código Procesal Penal de la provincia determina que el Ministerio Público Fiscal no puede prescindir de la acción penal en esa circunstancia. Bajo esa línea, Uzair insistió que el hecho por el cual está imputado Parisí no habría ocurrido en el ejercicio de la función pública y que, de haberse producido, se trataría de un episodio de instancia privada. Además, había sostenido que el funcionario judicial está en la mira por "un solo hecho, por lo que no está configurada la violencia de género", uno de los puntos centrales que la norma impide para la concesión del beneficio.

La causa contra Parisí fue un verdadero escándalo, ya que se trata de un funcionario de peso dentro de Tribunales que fue supervisor del sistema de Flagrancia, cumplió roles como coordinador de la asistencia jurídica al Colegio de Jueces del sistema acusatorio y fue el responsable de la Unidad Conclusiva de Causas. En ese marco, el funcionario judicial quedó investigado por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por ser en contexto de violencia de género, más amenazas agravadas por el uso de armas, luego de "un ataque de celos de gran magnitud". Si bien se trata de una causa sensible, Uzair indicó que Fiscalía "ha otorgado beneficios de probation en circunstancias más graves, por lo que no es un impedimento".

Por otro lado, si bien el nuevo Código Procesal Penal local les da más protagonismo a las víctimas dentro de un proceso, fuentes oficiales aclararon que una opinión sobre el otorgamiento de una suspensión de juicio a prueba no es vinculante. Esto significa que Fiscalía le consultará a la damnificada si está de acuerdo en que al imputado se le suspenda el juicio y, si no lo está, la decisión final seguirá en manos del Ministerio Público Fiscal.

CLAVES

Sobreseimiento

El martes se llevará adelante una audiencia en la que Parisí quedará sobreseído por el delito de desobediencia a una orden judicial. El planteo fue realizado por Fiscalía, luego de que un juez desligara al funcionario judicial por pedido de la defensa.

Amigos desligados

En la causa de Parisí estuvieron involucrados el exfuncionario judicial Juan Pablo Ortega y el médico Jorge Gil. Ambos fueron apartados por un beneficio que establece el Código Penal, que desliga de responsabilidades a amigos íntimos de un imputado.