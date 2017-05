El rector de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Oscar Nasisi, asistió ayer a la indagatoria en el Juzgado Federal Nº2 por la denuncia que pesa en su contra por la retención indebida de bienes que vienen reclamando los ingenieros Carlos Rudolph y Guillermo Mattar, este último fallecido el año pasado.



El mandamás de la casa de altos estudios se abstuvo de declarar, pero su abogado, Fernando Rahmé, sembró dudas sobre el pedido de los querellantes. La acusación señala que los denunciantes recuperaron sólo nueve de las 15 cajas con pertenencias, pero el defensor manifestó que “hay que ver si hay cajas restantes y si estaban en poder de la Universidad. El resto es una construcción ideológica de la querella”.



Tras la audiencia, Nasisi sí opinó que “la denuncia no tiene pies ni cabeza. El querellante (por Miguel Arancibia, representante de Rudolph y Mattar) está induciendo a error al Tribunal, al fiscal y a la opinión pública. Está tratando de ensuciar a la UNSJ y eso no me gusta. Por eso quiero evaluar con mis abogados para ver qué hacemos al respecto”.



La causa es de 1989, cuando le secuestraron efectos a los ingenieros Rudolph y Mattar tras una investigación que luego se convirtió en una denuncia de la UNSJ por malversación de caudales. Ambos luego fueron absueltos.