Lo ocurrido en Calingasta el domingo pasado durante las elecciones llamó la atención de todos. Leonardo Araya, candidato a intendente de San Juan Primero no sacó ningún voto. El comentario de todos era el lógico: "ni él se voto". Sien embargo, en diálogo con DIARIO DE CUYO, el hombre aclaró la situación.

"Soy nuevo en este tema, nunca había participado en política, sólo lo hice apoyando. Tengo ideas, sé trabajar y quiero que Caligasta cambie porque nací aquí. Yo me bajé de mi lista en las PASO y ahora acompañaba a la lista de Carbajal, representante de Nueva Dirigencia", dijo.

"Con Turcumán llevé voto corto, a gobernador y diputados proporcionales, con esos votos ahora apoyé a Nueva Dirigencia. Yo en la lista no estaba. No había votos míos en el cuarto oscuro. Lo que puede haber pasado es que la Junta Electoral no me dio de baja, tal vez porque no fui o el partido no lo hizo", señaló.

Araya agregó también que "el partido al que yo acompañé sacó 900 votos más que en las PASO o sea que algo hice".