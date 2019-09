Ante la deuda que tiene la Nación con la cartera de Salud Pública, la ministra Alejandra Venerando endureció su postura y criticó con dureza a la gestión macrista en su paso por el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento. La funcionaria además habló del ahorro tras las licitaciones de los servicios tercerizados en la repartición, el aumento de las personas que acuden al sistema público y la falta de médicos.



- Hace unos días firmó una solicitada por la emergencia sanitaria con sus pares provinciales, ¿qué programas y planes adeuda la Nación? ¿Por qué montos?



- Son unos 110 millones de pesos. Vacunas, el programa de inmunizaciones. Lo que tiene que ver con el área de materno infancia, la entrega de leche, medicamentos, como los programas de salud sexual y reproductiva. Hablamos también de un abandono en el área de discapacidad. Hace un mes nos avisaron que la provincia tenía que hacerse cargo también de la internación de los pacientes con discapacidad, la internación domiciliaria, que eso antes lo realizaba la Nación. Es un costo importante.



- ¿Siente que hay un abandono en ese punto y en el resto de los programas?



- Siento que es un abandono de parte de la Nación, por la responsabilidad y como órgano rector que no está cumpliendo con lo que la ley le marca. Tampoco está cumpliendo, como órgano rector, en la regulación del costo de medicamentos, por ejemplo. La industria en este momento está jugando un papel más que importante, porque hay proveedores que no nos están brindando algunos insumos, otros los entregan con un costo a acordar el día de entrega y hay otros que tienen un porcentaje elevado de un 200 o un 500 por ciento. Si la Secretaría de Estado de la Nación cumpliera su rol de rector haría que esto se regularice o se le ponga un límite ante esta situación de emergencia del país.



- ¿Está asegurada la provisión de medicamentos?



- Lo puedo asegurar dentro del ámbito provincial. En la órbita nacional diría que no, porque hay una disminución de medicamentos dentro del botiquín que recibimos de la Nación. Es increíble ver la reducción que hay en medicamentos como paracetamol e ibuprofeno, que la provincia tiene que salir ahora a comprar eso que ya no viene. No solamente eso sino que hay disminución de botiquines.



- ¿La provincia está en condiciones de seguir financiando esto hasta fin de año?



- Es un gran esfuerzo por parte de la provincia para poder llegar a hacerlo.



- ¿Pero no va a faltar nada?



- No, en este momento diría que no.



- Con respecto a la carta documento que envió a Nación por los faltantes de vacunas contra la meningitis, le contestaron que las habían mandado y que había un cronograma de envío. De hecho, desde el Ministerio reconocieron que llegaron, aunque no en el momento que correspondía...



- Ahí está el tema. Una vez que enviamos la carta documento aparecieron las vacunas contra la meningitis, cuando veníamos reclamándola en todas las reuniones del Consejo Federal de Salud desde comienzo de año. Con un calendario de envío que pusieron ellos y no cumplían. Entonces, la provincia sí tuvo que hacer frente a la compra de vacunas. Después hubo un envío, pero todavía no hemos cumplido con las 48 mil dosis porque son dos semestres, 24 mil en uno y 24 mil en el otro. No sé quién es el que mentía.



-¿Cree que en lo que queda del año o de la gestión macrista, si es que no siguen, va a llegar la plata que le deben?



- La verdad, no, porque creo que la gestión macrista se encuentra en retirada.



- ¿No hay respuestas porque no hay fondos o porque no hay una política...?



- No lo sé. Nos hemos encontrado que no solamente al Ministerio de Salud lo bajaron de rango sino que hay situaciones en la que los ministerios provinciales nos hemos visto afectados. No hay una política de conducción adecuada.



- ¿No es una prioridad?



- Me da la sensación que, en este contexto, no.



-¿Van a presentar una demanda en la Justicia por lo adeudado?



- Lo estamos analizando. Si bien hemos hecho las presentaciones habituales, a través de las cartas documentos, y que a pesar de que ellos lo desmientan, si esto no se revierte o si no tenemos ningún tipo de solución a corto plazo, iremos por la vía judicial.



- ¿Ha crecido la cantidad de personas que van a un hospital público?



- Sí. Si esto no se regulariza o si por lo menos no hay un plan o proyecto, termina impactando en el Estado. No solamente hay gente que ha dejado de pagar las prepagas porque tiene sus prioridades, sino que también hay personas que tienen la obra social y ya no pagan el coseguro, que también termina impactando en el Estado. O hay obras sociales que, ante estas situaciones, no le están cumplimentando al afiliado con lo que obliga su plan médico obligatorio.



- ¿De cuánto es el incremento?



- Cerca de un 30 por ciento en este último semestre, comparado con el del año pasado.



- ¿De cuánto es el ahorro que ha logrado al licitar servicios en Salud Pública?



- El llamado a licitación fue de servicios que teníamos tercerizadas y el ahorro es de cerca de los 75 millones de pesos entre todos los servicios. Fue el ahorro que tuvimos en 2018. Este año tuvimos la licitación de la empresa de comidas del Hospital Rawson, en la que acordamos un 30 por ciento con el ganador, cuando había ofertado un 44 por ciento.

"Las irregularidades que se han detectado en el Ministerio se han ido denunciando".



- Anteriormente, ¿ha habido sobreprecios?



- En el análisis que uno realiza en la parte de los montos y de la prestación que brindaban, en comparación con el tema inflacionario, había un poco más de aumento. Cuando uno administra trata de pelear los porcentajes o los montos. Hemos logrado bajarlo y acordar un precio que corresponde. La calidad del servicio sigue siendo la misma.



- Ante la venta ilegal de productos del programa Mil Días y de la leche que se entrega a la gente, ¿qué controles se hacen desde el Ministerio?



- Hicimos las denuncias en Caucete, 9 de Julio y creo que en Rawson también. Se hizo una investigación en los centros de salud y con los agentes sanitarios. Se trató de trabajar con la comunidad un poco más en la parte educativa, independientemente de que no podemos estar detrás de aquellas personas a las que se les hacen las entregas.



- ¿No han detectado casos de gente que no lo necesitaba?



- Hemos hecho mucho hincapié, en este último año y medio, en los controles exhaustivos de aquellos que eran merecedores de la entrega de leche dentro de los programas. También responsabilizando a cada agente de salud de los centros sanitarios. Es decir, ellos saben y tienen la responsabilidad en la entrega de la leche o del producto a la gente vulnerable que está bajo programa. Eso se ha cumplido a rajatabla porque además hay auditorías permanentemente en terreno.



- Por la falta de médicos hubo una convocatoria, ¿cómo les fue?



-No resultó como esperábamos. Fue mediana, fundamentalmente en algunas áreas como lo que es medicina familiar, clínica médica y pediatría. Fue muy baja con respecto a las otras especialidades que nos están haciendo falta en la provincia, con lo que vamos con el plan B de tratar de capacitar a los profesionales.

"Hay una disminución de pacientes de los departamentos en los dos grandes hospitales"



- ¿Qué personal falta en cuanto a médicos?



- En general, nos están faltando profesionales del primer nivel de atención, en las áreas más alejadas: Valle Fértil, Calingasta, Rodeo, algunos especialistas, ginecólogos, pediatras, clínicos. Y en las áreas más críticas de neurología infantil, endocrinología y cardiología infantil. Para llegar a un equilibrio, nos faltan cerca de unos 50 profesionales.



- ¿Ese faltante es grave?



- No hemos llegado a una gravedad, estoy trabajando en esa planificación. Tenemos la obligación de planificar a futuro, esto que nos pasa ahora es porque no hubo una planificación en estas especialidades previamente. Esto nos podría llegar a impactar a futuro, con lo cual, uno tiene que tomar estas precauciones.



- ¿Está funcionando la descentralización hospitalaria?



- Un poco, nos falta mucho. Hemos mejorado en cuanto a la red pediátrica. La gente sí acude a los centros de salud y a los hospitales de segundo nivel, pero todavía le sigue costando.







- ¿Le gustaría seguir al frente del Ministerio en la nueva gestión de Uñac?



- Tenemos muchos objetivos y proyectos. Llevo un año y medio de gestión, hemos realizado muchísimos cambios, estamos apuntando a la descentralización más fuertemente. A mí me gustaría continuar, pero todavía no tengo ninguna noticia.