Aunque dice que es su sueño gobernar Capital, el líder de Actuar e integrante del Frente Cambiemos, Rodolfo Colombo, señaló que aún no ha definido su futuro. Inclusive resaltó que no le teme a una candidatura para la Gobernación, aunque explicó que la sensación es que el mejor candidato es el intendente de Santa Lucía, Marcelo Orrego. El titular de Anses pasó por el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento y sí aseguró que la coalición macrista ganará en la ciudad. Además, señaló que el Presidente hará una elección histórica en 2019 porque la gente se dará cuenta de que necesita otro período.





- ¿Usted es macrista?



- No. Creo que eso es lo que nos ha hecho mal a los argentinos, ser kirchneristas, menemistas, macristas, alfonsinistas. Basta de los personalismos. No soy, ni lo quiero ser. No es una cuestión contra Macri, sino porque creo que el proyecto es el importante. Creo mucho en Macri como conductor de equipo.





- Si cree en Macri, ¿por qué le quieren cambiar el nombre al frente Cambiemos?



- Los nombres no tienen nada que ver.





- ¿Cómo que no?



- Sino pregunte por qué Uñac le cambió el nombre al Frente para la Victoria. ¿Por qué no quiere quedar pegado con el pasado y hoy dice que Cristina tiene que estar adentro?





- ¿Usted qué piensa?



- Creo que tienen vergüenza de su pasado y se tiene que hacer cargo de ese pasado.





- Entonces, ¿Cambiemos tiene vergüenza de su pasado acá en San Juan?



- No, para nada. Tiene que ver con una realidad que creemos que va a plantear el Gobierno local frente a una elección que si se adelanta será provincial y municipal. No va a estar el debate de lo nacional.





- Pero es evidente que le escapan al arrastre negativo que pueda tener el Gobierno nacional...





- ¿Cree que la elección de un nombre es escaparle?



- Sí. El único que no tiene miedo de que lo identifiquen con Macri, es Cáceres... - Y es muy probable que Cáceres no sea candidato.





- Insisto en que intentan escaparle al arrastre negativo que puede tener Macri...



- No. En 2015, en muchas provincias, cuando Macri estaba en la cresta de la ola, no se llamaba Cambiemos, como Mendoza. Es más, a nivel nacional, ni se sabe qué nombre va a tener el justicialismo, que ni ellos saben. Seguro que Frente para la Victoria no va a ser. Entonces, a ese espacio le ponen acá un sello provincial. Nosotros somos un frente que, si la elección es provincial y no nacional, hasta lo podemos ampliar con partidos que pueden tener menos coincidencias con Cambiemos que nosotros.

"Capital es el lugar donde más se ha ampliado la planta política".

- ¿Basualdo y Cáceres van a seguir perteneciendo al bloque Cambiemos?



- Por supuesto. A mí no me ofende el título Cambiemos.





- ¿Qué autocrítica hace usted del Gobierno nacional?



- La inflación es el gran problema que tenemos y el presidente acepta esa autocrítica.





- ¿Cómo lo ubica la actual situación económica al presidente Macri si va por la reelección? ¿El tema tarifas va a impactar?



- Hay que ver cómo lo toma la gente, más allá de lo que creamos los dirigentes. Si la gente ve que esto fue una decisión difícil, que había que hacerlo, pagando un costo para después, bienvenido sea. Macri va a hacer una elección histórica porque la gente se va a dar cuenta de que necesita un periodo más en esta transición para que después, realmente, se dé el despegue de Argentina.





- Del 1 al 10, como califica al gobierno de Macri...



- Con 7. Está aprobado pero le falta un poquito.





- ¿Está trabajando políticamente para competir en la Capital?



- Nuestro frente va a ser gobierno en la Ciudad de San Juan en las próximas elecciones. ¿Quién será el candidato? Habrá que ver el nivel de instalación, de números, de popularidad o de una PASO. Es donde más fuerte somos y donde más candidatos tenemos desde Dignidad Ciudadana, Producción y Trabajo, bloquismo disidente, radicales, PRO o Actuar.





- ¿Por qué le ganarían a Aranda?



- No es Aranda. Es el vecino de la Capital que ya ha demostrado varias veces que se ha cansado y quiere un cambio. Son doce años de lo mismo.





- Usted dice que desaprovecharon...



- Es la realidad que hoy tenemos en la Ciudad, en la que hubo doce años muy ligados al kirchnerismo. El vecino de la Capital, que no es kirchnerista, lo ve y lo vive. Hablamos de transparencia y cosas en la Ciudad de San Juan que no se explican.





- ¿Pero usted analiza la candidatura?



- Es mi primer amor. Y sueño con ser intendente de la Capital. Es donde nació Actuar y nos hemos preparado para eso. Las candidaturas no se eligen, se acatan. Habrá que ver qué es lo mejor para el frente. Hoy mi trabajo es en Anses y mal podría pensar en una candidatura.





- En cuanto a la gobernación, ¿cree que el mejor candidato para el frente es Marcelo Orrego?



- Por lo que uno siente de la gente, da la sensación que sí. Tanto él como Roberto gozan de una salud popular enorme. Marcelo está muy capacitado, pero es una decisión muy personal.





- Orrego no da señales todavía...



- La señal es la gestión que tiene hoy. Además, qué señal podemos dar si el Gobernador tiene a todo San Juan en vilo para saber si la elección va a ser unida a la nacional. Esa es una decisión netamente de especulación electoral, si le conviene o no.





- ¿Usted le tiene miedo a una candidatura a gobernador?



- En política no le tengo miedo a nada. San Juan tiene que ver en nosotros una opción de poder, no una opción de meter cargos. De que el proyecto nuestro es mejor que el actual.





- No contestó. ¿Se animaría a competir por la provincia?



- Sería tanto el honor que no se trata de animarme o no.





- ¿Es algo que hoy evalúa?



- No evalúo lo de la intendencia, mire si voy a evaluar la de gobernador. Veremos.