A sala llena, la Convención del Partido Bloquista definió ayer por unanimidad que seguirán dentro del Frente Todos para las elecciones presidenciales y legislativas y en el cierre del encuentro saltó la caliente interna que viene teniendo la fuerza política, la cual involucra a las máximas autoridades. El funcionario provincial y concejal electo por Capital, Alfredo Nardi, pidió que la presidente Graciela Caselles de un paso al costado "porque lleva muchos años" y que sea Luis Rueda, titular de la Convención, el que tome las riendas. La dirigente trató de bajar los decibeles, aunque no se privó de contestarle.

La postura de Nardi no es nueva. Se trata de un dirigente cercano a Rueda, a quien ya había postulado para el sillón bloquista en 2017 y lanzado la misma crítica a Caselles. El director de Protección Civil de la provincia insistió ayer con su planteo y dijo que en la cúpula del partido debe haber renovación. Ante esta situación, la presidente le contestó y dijo que "hay personas que tratan de enemistarnos, pero vengo preparando a Luis, de corazón, para que algún día conduzca".

Nardi además cargó contra Caselles por su comportamiento en las elecciones. Es que el concejal electo hizo alusión a que no se sintió apoyado por el partido y resaltó que "a mí me puso en la lista Emilio Baistrocchi y he tenido mucha contra". Y también reveló su disconformidad de que correligionarios como Jorge Espejo y Carlos Maza Peze compitieran (y ganaran) por fuera del bloquismo. El primero lo hizo con una agrupación municipal y el segundo, con el sello de San Juan Primero. "Eso no puede pasar", remarcó con dureza.

La respuesta de la presidente no se hizo esperar y resaltó que "no comparto nada, pero lo respeto". Además, indicó que "es muy raro que alguien me pueda decir que no haya puesto todo a disposición" y pidió que "no pierdan la memoria", frase que generó aplausos de los presentes.

En cuanto a las candidaturas por fuera del bloquismo, Caselles dijo que "si no pudieron ir por dentro del frente oficialista fue por una estrategia electoral" a lo que preguntó "¿cómo no voy a respetar a Espejo o a Maza?".

La disputa entre Caselles y Rueda, que se visualiza en segundas líneas, había quedado reflejada con los movimientos en la Cámara de Diputados. El chimbero Andrés Chanampa fue elegido presidente de bloque e impulsó a Edgardo Sancassani a la vicepresidencia alterna de la Legislatura. Los dos juegan con Rueda y el desplazado del cargo fue Mauro Marinero, quien cuenta con el apoyo de Caselles.