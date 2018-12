Frente a frente. Marcelo Marinero (a la izquierda) buscará la reelección e irá dentro del frente oficialista con el sello de Uñac. Espejo competirá sólo por cargos municipales, pero también se referenciará en el gobernador.

En Iglesia, el bastión del bloquismo, la disputa entre los hermanos Marinero y el diputado Jorge Espejo no se dará en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) sino directamente en las generales del 2 de junio. Este último expresó que tiene cerrada la competencia interna en el frente oficialista y confirmó que decidió armar un partido municipal con el que irá por la Intendencia y los puestos de concejales. Al no estar en la sociedad que lidera Sergio Uñac, el legislador no podrá pegar en la boleta la figura del gobernador, pero sí podrá hacer campaña referenciándose en su proyecto y repartir sus votos.

En el mapa provincial, el departamento cordillerano es clave, dado que se encuentra enclavada la mina Veladero, está latente la reactivación de Lama y en carpeta están otros proyectos como Filo del Sol y José María. La actividad ha dejado millonarios fondos en regalías y las críticas hacia los Marinero es que no han realizado obras de infraestructura acorde con los recursos que han embolsado y que sí han engrosado la planta de municipales. Mauro Marinero asumió en 2007, fue reelecto en 2011 y le cedió la posta a Marcelo, su familiar, quien va encaminado a la pelea para repetir mandato. Si bien Espejo compartió lista como diputado con los caciques, viene asegurando que no volverá a acompañarlos y que no renunciará a su postulación a la jefatura departamental. Así, desde hace tiempo viene siendo muy duro con la gestión municipal.

Espejo quiso la vicepresidencia primera del bloquismo, pero no consiguió el respaldo oficial.

El diputado iglesiano resaltó que con su grupo ya presentó la documentación para conformar el partido departamental y que "la idea es participar con candidatos municipales, pero siempre acompañando y teniendo como referencia al gobernador Uñac". Aunque venía sosteniendo que iba a luchar para participar en las PASO del Frente Todos, remarcó que "dentro del Comité departamental del bloquismo han tomado la decisión que el candidato sea Marcelo Marinero. Él mismo me lo ha comunicado. Y más allá de que ha intentado proponerme algún lugar, yo tenía la firme decisión de ser candidato a intendente". Espejo destacó que tiene respaldo de bloquistas, justicialistas y de sectores independientes.

En el oficialismo provincial miran con recelo a las primarias y la ven como última instancia y en casos particulares. Es que existe el temor de que el que pierda no acompañe al ganador y los votos vayan a parar a la oposición en la elección general. En cambio, si el frente lleva a Marinero y Espejo va con el partido municipal, se verán las caras en el comicio definitivo. Y además, ambos sumarán adhesiones a Uñac. Eso sí, para sacar boleto para la final, la fuerza política que armará el legislador debe pasar el filtro de las PASO y superar el 1,5 por ciento de los votos. Pero antes de eso, el Tribunal Electoral debe darle la personería política a la agrupación de Espejo. El plazo es hasta el 30 de enero y si bien está jugado de tiempo, si presentó toda la documentación y cumplió con los requisitos, tendrá el OK, explicaron fuentes calificadas. No es el único que ha iniciado tal movida, ya que hay otros que están apuntando a la misma jugada (Ver Los que aspiran... ).

El diputado va por su tercer mandato y es el presidente de la bancada bloquista.

Si bien el candidato que juegue con boleta corta para los cargos municipales no puede adherirse a la figura de Uñac, sí puede hacer campaña por él. Además, las fuentes señalaron como beneficio que el postulante a la Intendencia puede armar la lista de concejales a su antojo, cosa que no pasaría si estuviera dentro de una alianza. Pero por otro lado retrucan que el que puede pegar el voto del gobernador se beneficia más de su poder de arrastre.





* Los que aspiran a fundar partidos políticos

Además de la presentación del diputado Jorge Espejo para constituir un partido político municipal, hay otras tres que se han realizado en las últimas semanas. Una de ellas proviene de Ullum. El intendente Leopoldo Soler llegó al cargo de la mano del basualdismo, pero para esta contienda pegó el portazo, pelear por los puestos municipales y apoyar al gobernador Sergio Uñac. Otro grupo apunta a armar una fuerza política en Zonda. Si bien el jefe comunal Miguel Atampiz no viene atendiendo los llamados, fuentes departamentales y del bloquismo señalaron que armará una agrupación municipal para evitar la interna con un candidato peronista. La otra movida para crear un partido proviene de Albardón. En carpeta ya están en trámite dos presentaciones en Chimbas y una de Rawson, Valle Fértil, San Martín y 9 de Julio. El Tribunal Electoral tiene registradas 13 fuerzas políticas municipales.