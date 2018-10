Convivencia. Jorge Espejo, al centro, y Mauro Marinero, a la derecha, conviven en actos protocolares y en la Cámara de Diputados, pero hay puja entre ellos.

La disputa puertas adentro en el bloquismo de Iglesia está instalada, en la que el diputado Jorge Espejo quiere desafiar el poderío de los hermanos Mauro y Marcelo Marinero, legislador e intendente respectivamente. Y la puja ahora se trasladó a la conquista de un cargo de relevancia en el partido a nivel provincial: la vicepresidencia primera. Espejo aseguró que quiere ese puesto, que hoy detenta el mayor de los Marinero, quien dio señales de que quiere seguir en ese lugar, aunque fuentes partidarias remarcaron que buscará la continuidad sin lugar a dudas. La que tendrá que interceder es la presidente Graciela Caselles, cuya decisión está en sus manos. La titular de la fuerza explicó que la definición se dará, a fines de este mes o el que viene, de acuerdo a quien consiga mayor respaldo en el Comité o que se someterá a votación.



¿Qué fuerza tiene ser vicepresidente primero del bloquismo? En la práctica es contar con cierta cuota de poder y apoyo en el principal órgano partidario, cuya influencia puede derramar en el departamento, en este caso, Iglesia. Espejo es el titular de la bancada de la fuerza de la estrella en la Cámara de Diputados y vice segundo en el Comité central. Resaltó que apuesta a llegar a ese cargo y que ya se lo planteó a Caselles. Las fuentes indicaron que manifestó que no quiere estar otro período por debajo de Mauro Marinero, aunque él destacó que esperará la definición final. El legislador viene siendo muy crítico no sólo de la gestión que encabezó el mayor de los Marinero sino también de la actual, bajo el control de Marcelo. Su oposición llega a tal punto que aseguró que les hará interna dentro del frente oficialista que conduce el gobernador Sergio Uñac y en el que el bloquismo es socio. Para participar de las primarias, el legislador necesita de una estructura partidaria, por lo que si los Marinero van con el sello de la fuerza de la estrella (lo que es un hecho), Espejo expresó que está en conversaciones con el PJ iglesiano para sumarse a la contienda. Sería una reedición de la interna entre bloquistas y justicialistas, dentro de la misma sociedad, que se dio en 2015.



Mauro fue intendente en los períodos 2007-2011 y 2011-2015, cuando le cedió la posta a su hermano Marcelo. El mayor hoy es legislador y vice primero partidario y evitó pronunciarse sobre si le gustaría continuar en este último cargo, aunque sostuvo que si pidió estar en la lista de las autoridades y que algunos correligionarios quieren que siga. Como ya lo había manifestado este medio, Mauro no descartó presentarse como candidato a intendente, pese a que su pariente puede repetir otro mandato. Así las cosas, entre los hermanos tendrán que definir en qué lugar irá cada uno. Las encuestas serán ordenadores, habían sostenido ambos.

Otros puestos en juego

Vice segundo

La presidente Graciela Caselles debe definir también quién será el vicepresidente segundo. Para el cargo tienen ganas, por ahora, el vallisto Argentino "Cacho" Pareja, el angaquero y diputado Carlos Maza Pezé y la veinticinqueña Sandra Quiroga, revelaron fuentes partidarias.

Convención

Luego de la conformación de las autoridades en el Comité Central será el turno de la Honorable Convención. Tras el acuerdo con Caselles, el que va por la presidencia es el pocitano Luis Rueda, funcionario del Gobierno, quien ya cuenta con un mandato en el organismo.