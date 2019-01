Despedida. Sergio Uñac llegó a la cochería San José ayer cerca de las 21. A su ingreso saludó a Jorge Cerdera, coordinador de Presidencia del Poder Legislativo, amigo cercano de la familia Lima.

Había llegado cerca de las 8.30 a la Legislatura, como todos los días desde que dejó su lugar en la Secretaría General de la Gobernación en 2015. Al ser un hombre de consulta, su hermano Marcelo le había asignado una oficina a pocos metros de la suya, por lo que diariamente aprovechaban unos minutos, a primera hora o cerca del medio día, para tomarse un café. Ayer no fue la excepción. El diálogo entre los hermanos se dio cerca de las 10, luego de que la secretaria del vicegobernador le indicara a este último que no lo había visto bien a “Lito”. Tras la frase, Marcelo inmediatamente se le acercó y le preguntó “¿qué te pasa?”. Este le contestó “nada, no me siento bien”, a lo que el hermano menor fue más allá e insistió “¿qué te duele?” y Walter apuntó que “no me duele nada, sólo me cuesta respirar”, por lo que Marcelo le remarcó en broma que le invitara un café para que se relajara.

Según explicó al vicegobernador, ese fue el último diálogo que tuvo con su hermano, ya que a partir de ahí la situación se agravó, al punto que tuvo que llamar al servicio de urgencia para que lo atendieran. El trágico escenario duró una hora más y a pesar de que los médicos aplicaron varios sistemas de resucitación, no pudieron hacer nada para salvarlo del paro cardiorrespiratorio. La muerte de Lima fue un golpe duro para su hermano, quien resaltó que “al menos no sintió dolor, no sufrió, lo que me deja tranquilo”.

Al ser una figura del escenario político local, el gobernador Sergio Uñac decretó duelo provincial por tres días, por lo tanto, las actividades oficiales fueron suspendidas. Sus restos son velados en la Cochería San José, Salta 424 Sur, y el sepelio está previsto para hoy a las 11 en el Cementerio de la Capital.

Uñac despidió los restos de Lima ayer a las 21 y a su salida de la sala velatoria indicó que “lamentamos el fallecimiento de Lito. Un gran compañero, que dedicó su vida al trabajo político e institucional de San Juan”.



Además del mandatario, se acercaron a dar el último adiós dirigentes políticos de distintos sectores, tanto del oficialismo como de la oposición, como Graciela Caselles y Luis Rueda del Bloquismo; Roberto Basualdo y Marcelo Orrego de Producción y Trabajo, el exgobernador Jorge Escobar y legisladores nacionales. También estuvieron presentes los jueces federales Leopoldo Rago Gallo y Miguel Gálvez y la ministra de la Corte de Justicia, Adriana García Nieto, entre otros.