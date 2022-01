Luego de su paso por San Juan para el anuncio del plan nacional de producción local de equipos para energías renovables, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, habló con DIARIO DE CUYO sobre el tema, minería y la negociación con el FMI.

- El Presidente comprometió apoyo al plan de producción nacional de energía renovable. ¿Cómo se traduce en recursos, por ejemplo, para San Juan?

- Financiamiento por parte del Banco Nación con tasa subsidiada, aportes del Fondep, que es el Fondo de Desarrollo Productivo que administra la Secretaría Pymes, programas de desarrollo de proveedores, parques industriales. Además, la Secretaría de Energía irá articulando diferentes mecanismos para poder darle curso a los proyectos.

- En el convenio entre EPSE e IMPSA, ¿esta última empresa, en la que el accionista mayoritario es el Ministerio que conduce, va a colaborar en el Parque Solar Tocota, que prevé una inversión de 320 millones de dólares? ¿Cuánto pondrá?

- Por supuesto que va a colaborar. Después, depende un poco de cómo se estructura el negocio y se irá viendo.

- ¿Nación va a dar apoyo financiero para las fases restantes de la fábrica de paneles solares?

- Le hemos dado todo el apoyo y están las herramientas financieras. El Fondep tiene previsto un Aporte No Reembolsable (ANR) si se justifica el proyecto. En cada etapa, hay que ver cuál es la mejor herramienta.

- Tanto el Presidente como usted resaltaron que hay que profundizar la minería. En concreto, ¿qué medidas van a tomar para potenciarla?

- Estamos trabajando en promoción de inversiones. En los últimos meses, tenemos anuncios por cerca de 9 mil millones de dólares. Nuestra visión es desarrollo productivo con mirada ambiental e inclusiva. Estamos lejos de la mirada que dice hay que producir y el ambiente después vemos cómo lo remediamos. También rechazamos la mirada de que hay que prohibir la minería de algunos sectores ambientalistas.

"El acuerdo de precios es una ayuda. La inflación es macroeconómica, no es sólo de eso".

- ¿La ley de Glaciares es un impedimento para la inversión minera?

- La ley de Glaciares no es un obstáculo para la inversión minera. Sé que en algunas áreas se discuten cuestiones de las zonas periglaciares. Obviamente, a los glaciares hay que cuidarlos y que podemos encontrar la manera de ser bien explícitos de que la minería se desarrolle en áreas donde no haya glaciares y se pueda cumplir los proyectos de una minería que trabaje de manera amigable con el ambiente.

- ¿El acuerdo con el FMI es clave para atraer inversores en minería?

- No diría que es clave, es un tema importante que tenemos que resolver para tener mayor previsibilidad macroeconómica. Está claro que la deuda con el FMI, en las condiciones y en los plazos que acordó el Gobierno de Cambiemos, no es posible pagarla porque son montos muy grandes en muy poco tiempo y Argentina no tiene esos recursos. Lo que estamos haciendo, en cabeza del ministro Martín Guzmán, es una reestructuración que permita que Argentina pague sin generar ningún obstáculo sobre el crecimiento económico.

- El gobernador Morales dijo que Guzmán pactó un ajuste con el FMI. ¿Qué opina?

- Es absolutamente falso. Guzmán es un negociador que defiende los intereses del país. Lo que está negociando es que tengamos una consolidación fiscal, una reducción del déficit. Nadie piensa que es bueno tener déficit. El déficit que tenemos es porque tuvimos una crisis muy importante. La pandemia nos obligó a asistir a los sectores más golpeados. Tendremos que reducir el déficit, pero con crecimiento y no con ajuste. Con crecimiento aumentan los ingresos fiscales y, así, reducimos el déficit sin obstaculizar el desarrollo productivo.