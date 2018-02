El próximo miércoles Hugo Moyano llevará adelante una movilización en Buenos Aires contra las políticas de ajuste del Gobierno nacional y 300 afiliados sanjuaninos de camioneros apoyarán al líder gremial.



Así lo confirmaron desde el gremio local Stotac a pocos días de la movilización.



Cabe recordar que en San Juan, la marcha promovida por el gremio Camioneros, no tendrá incidencia alguna ya que no cuenta con el apoyo de gremios que integran la CGT.



Según titular local de la Confederación General del Trabajo, Eduardo Cabello, y José "Pepe" Villa de UPCN, la medida impulsada por Moyano es el resultado de un reclamo particular y una puja personal entre el camionero y Macri.



Por otro lado, en San Juan, Stotac atraviesa una etapa de elecciones que implica una renovación de autoridades porque Antonio Ponce, actual titular, no competirá para seguir en el cargo. Quienes si están en carrera en la elección de marzo son: Ricardo Cardozo, Secretario Gremial, y Oscar Cuevas, Tesorero.