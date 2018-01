Puntapié inicial. Como todos los años, el Gobierno abrirá la discusión salarial con los sindicatos docentes. El resultado marca la pauta para el resto de los gremios estatales.

Si ya hay algo que tiene definido la mayoría de los dirigentes sindicales locales es que rechazarán de plano una oferta salarial del 15 por ciento cuando se sienten a negociar con los alfiles uñaquistas. La cifra es el cálculo de la inflación para este año que sacó la administración macrista, que apuesta a que se aplique en los aumentos de sueldos. En el Gobierno provincial aún no quieren hablar de números y sólo dijeron que ese porcentaje es un marco de referencia a la hora de la discusión. Los motivos de la negativa gremial obedecen a que, entre otros puntos, la gestión nacional viene escapándole a las estimaciones y las subas de los precios son superiores.



Tras un relevamiento de este medio, la oposición al 15 por ciento vino de los tres gremios docentes: UDAP, UDA y AMET. El tridente sindical es el primero que discute las pautas de incremento en los salarios con el Ejecutivo y sus resultados marcan la tendencia para el resto de las entidades que nuclean a los empleados estatales y que negocian después. Dentro de este último lote, en ATSA y Sitraviap coincidieron en el rechazo e inclusive arriesgaron cifras de entre el 20 y 25 por ciento. Por su parte, en UPCN, el gremio que más afiliados tiene, prefirieron la cautela y evitaron hablar de una negativa inclusive al 15 por ciento que pretende la Nación.



En la ronda de negociaciones con los gremios, para la administración uñaquista es clave el resultado de la discusión salarial con los docentes, la cual se dará a mediados del mes que viene. Encima, el diálogo se ve afectado en muchas ocasiones por la puja que se da entre las confederaciones y sindicatos con el Gobierno en la paritaria nacional. En esta ocasión, la disputa sigue dada en que la Nación continúa en su postura de no convocar a debatir sueldos, a lo que se suma que ha limitado la cantidad de miembros de CTERA en el ámbito paritario (Ver página 8). UDAP está adherida a dicha confederación.



Desde el sindicato que más maestros afiliados tiene en la provincia, Luis Lucero, el secretario Adjunto, manifestó que "de ninguna manera podemos fijar como parámetro lo que está marcando la Nación". Por su parte, Roberto Rosa, de UDA, destacó que "un 15 por ciento es totalmente insuficiente", mientras que Daniel Quiroga, de AMET, resaltó que ese número "es poco, tenemos que conversarlo y avanzar más". Los dirigentes sí se cuidaron a la hora de dar las cifras que plantearán, ya que quieren ver cómo finalizará la inflación de este mes, que suele ser elevada por el efecto arrastre de diciembre.



En cuanto al resto de los sindicatos estatales, Alfredo Duarte, de ATSA, resaltó que el número que se viene barajando a nivel nacional es "muy poco" y que las pautas de la gestión macrista "no se cumplen nunca". Marcelo Gallardo, de los viales de Sitraviap, indicó que "el 15 por ciento no es lo que de ningún modo vamos a plantear" e inclusive habló de un piso del 25. Y Enrique Funes, secretario Gremial de UPCN, prefirió la cautela y no quiso hablar de rechazos a ninguna cifra (Ver protagonistas).



Los referentes de todas las entidades sí señalaron que la cláusula gatillo debe seguir incorporada. Se trata de una herramienta que permite la actualización automática de los haberes que cubra la diferencia cuando el número de la inflación anual se dispare por encima de los acuerdos alcanzados. Roberto Gattoni, ministro de Hacienda, dijo que "no estamos pensando en no usarla".





Protagonistas sindicales

LUIS LUCERO - Secretario Adjunto de UDAP

"Sin dudas, el 15 por ciento lo rechazamos. Para Macri, los temas inflacionarios han sido fracasos. Intenta ajustar salarios en el marco de un estimativo. Para este año, la inflación va a estar mucho más arriba de lo que la Nación está planteando".

ALFREDO DUARTE - Secretario General de ATSA

"Hace dos años que la Nación hace anuncios de determinados porcentajes de inflación y no se cumplen. El 15 por ciento es muy bajo. Tiene que seguir la cláusula gatillo, que es un paliativo. Entiendo que tenemos que estar en un 24 o 25 por ciento".

ROBERTO ROSA - Secretario General de UDA

"El 15 por ciento es totalmente insuficiente. El próximo acuerdo salarial tiene que estar por encima de la paritaria de 2017 y contemplar la inflación definida por el Indec. Hay que esperar el balance de enero que también es un mes muy inflacionario".

MARCELO GALLARDO - Secretario General de Sitraviap

"Lo que se viene hablando del 15 por ciento no cubre las expectativas. Nuestra voluntad es que se supere el 20 por ciento. En segundo lugar, estamos en contra de que se saque la cláusula gatillo, porque es algo que va a compensar un aumento inflacionario".

DANIEL QUIROGA - Secretario General de AMET

"El 15 por ciento es poco. Hay que ver la propuesta provincial y avanzar en ese sentido. El año pasado, el Gobierno provincial ofreció más de lo que calculó la Nación, más la cláusula gatillo, que vamos a pedir que se siga manteniendo".

ENRIQUE FUNES - Secretario Gremial de UPCN

"Vamos a esperar a estar cerca de marzo para ver qué vamos a pedir. Mantengo la prudencia porque sabemos que los meses que vienen son los más inflacionarios. Hablar hoy de un rechazo de una cifra es totalmente prematuro".