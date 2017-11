Represa. En su misiva, el exministro de Obra Pública del kirchnerismo hizo referencia a obras ejecutadas en la provincia con fondos nacionales, una de ellas es el dique Los Caracoles.

Tras la advertencia de exministro de Obras Públicas de La Nación, Julio De Vido, hacia el exgobenador José Luis Gioja por la obra pública ejecutada durante su gestión, la oposición local salió a meterle presión al oficialismo. Lo hizo a través de la presentación de un proyecto de ley, en la Cámara de Diputados, para que se cree una comisión encargada de revisar todas las obras encaradas por el oficialismo desde el 2003 hasta la fecha. Si bien la legisladora que redactó el proyecto no mencionó que ésta fuera la intención, la iniciativa pone a prueba al Partido Justicialista (PJ) y su capacidad de evaluar la conducción anterior, de la que muchos fueron parte. Además, la movida deja poco margen al uñaquismo, que puede apoyar la propuesta de la oposición, dando una respuesta a un reclamo de la sociedad, lo que genera más interna con el giojismo, o decide no exponer al exmandatario a una investigación tan profunda, y dar por cerradas las diferencias dentro del partido. En el PJ, que tiene control de la Cámara, sí dijeron que analizarán la presentación y evaluarán si es necesario sumar un mecanismo de control a los que ya existen, y al que ya ejerce el Poder Legislativo.



La iniciativa de crear una comisión especial de Auditoría y Seguimiento de la Obra Pública Ejecutada sanjuanina fue confeccionada por el basualdismo e impulsada por la diputada Susana Laciar. Según la legisladora, la carta publicada desde la cárcel por el exsuperministro del kirchnerismo, es motivo suficiente para analizar toda la obra pública. En esa misiva, De Vido expuso a Gioja al manifestar que "cuando lo citen a declarar en mi presentación ante la Justicia Federal por las Obras Públicas que se ejecutaron en su Provincia (represas, estación Solar Fotovoltaica, Estadio de Fútbol, camino de Montaña, Túneles Viales, Centro Cívico, Viviendas, Etc.) borre todos sus discursos de cuando me recibió como anfitrión en las inauguraciones y recorridas de obras, porque de trascender seguro irán a algún programa de televisión esos de archivo y lo harán quedar MUY MAL".



Al momento de explicar los fundamentos del proyecto, Laciar le metió presión al PJ local indicando que la creación de la comisión responde a lo manifestado por el gobernador Uñac, quien expresó que está dispuesto a una auditoría, y también a lo impulsado a nivel nacional por el Frente para la Victoria, con el proyecto del diputado Adrian Grana, presentado a fines de 2016 y sin avance, que solicitaba la creación de una comisión bicameral para evaluar la obra pública del kirchnerismo.



Quien acusó recibo del proyecto fue el presidente del bloque oficialista, Pablo García Nieto. El legislador indicó que "no hay inconvenientes de analizar lo presentado. Nosotros entendemos que hoy funcionan todos los mecanismos de control, pero si hay que acompañar con un nuevo organismo, lo haremos".



Por otro lado, fuentes del PJ también hablaron del tema bajando la pelota recordando que en San Juan se han realizado todas las obras que se encararon y no sería factible crear un organismo cuando el Poder Legislativo es un organismo de control.



Funciones de la comisión

Evaluación de toda la obra pública

Según consta en el proyecto, la principal función de la comisión especial será evaluar, analizar y hacer el seguimiento de la totalidad de la obra pública realizada en San Juan, ejecutada con cualquier tipo de fondos, nacionales, provinciales y municipales.