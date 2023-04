En la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) no sólo hubo una feroz competencia por la conducción, que quedó en poder de la opositora Patricia Quiroga, quien venció al actual secretario General, Luis Lucero, sino también en las delegaciones departamentales. En la sede de Jáchal, la pelea fue palmo a palmo, al punto que la lista Celeste, que maneja el aún líder del sindicato, ganó por dos votos. Pero, la lista Verde, de Quiroga, cuestionó que se incorporaran tres personas de "manera irregular" en el padrón del departamento, aunque la Junta Electoral rechazó el planteo. Por ello, radicaron una denuncia en la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales, por la presunta falsificación de padrones y certificados de afiliación, por lo que los representantes del Ministerio Público realizaron ayer dos allanamientos en el gremio y donde funcionó el organismo electoral, de donde se llevaron documentación.

De esa manera, la escalada de reclamos hasta nivel judicial por una delegación revela la fuerte disputa por ocupar los espacios de poder en el principal gremio docente, que cuenta con 4.500 afiliados. Las delegaciones son las sedes del sindicato en departamentos alejados y distantes al Gran San Juan, que administra sindicalmente la zona. Son seis: además de Jáchal, están las de Calingasta, Iglesia, Valle Fértil, Sarmiento y Caucete. La lista Verde, de Quiroga, ganó en las cuatro últimas, mientras que, la Celeste, de Lucero, triunfó en las dos primeras. La de Jáchal, además, tiene un peso simbólico para el secretario General, ya que es oriundo de ese departamento.

Quiroga radicó la denuncia el jueves, en la que expuso la supuesta falsificación de padrones (generales y de mesa) y certificación de afiliación con el fin de ingresar a personas que no se encontraban afiliadas hasta octubre de 2022 (la fecha límite para poder participar en el comicio) "para que pudieran emitir su voto favoreciendo a la lista Celeste", lo que les provocó un "perjuicio al perder" por dos votos la delegación jachallera. Es que, según señaló en el escrito, una de esas incorporaciones fue la de Dora Díaz, exesposa de Lucero, y la otra fue la de Ramón Horacio Silva, quien "presta servicios en la Delegación Jáchal, de manera independiente, y, evidentemente, contratado por las autoridades de dicha Delegación, los que forman parte de la lista Celeste".

Por eso, Quiroga denunció a los integrantes de la Junta (su presidenta Susana Ruiz, a los vocales titulares Omar Talquenca y Angelina Antico y a los suplentes Vilma Gómez y Juan José Linares) y al asesor Letrado del Gremio UDAP y de la Junta, Daniel Persichella. Este último explicó en el programa Demasiada Información, de Radio Sarmiento, que el organismo electoral sacó una resolución en la que se convalidó el triunfo de la lista Celeste en Jáchal porque en la mesa 30 estuvieron actuando fiscales de ambas listas y nunca hubo ningún planteo ni impugnación de votantes. "Ellos (por la lista Verde) dicen que votó gente que no estaba afiliada y que no estaban en el padrón. Cuando esa gente votó, los fiscales de la lista Verde debieron hacer una impugnación. Y no lo hicieron porque respondió a un procedimiento que ya se había acordado el 8 de abril: la Junta Electoral podía tachar o agregar, conforme al pedido de las respectivas listas. Hasta donde conozco y los papeles vi, esta es la situación de Jáchal", destacó Persichella.

Además, el abogado resaltó que, "para armar las resoluciones, he tenido cierta documentación en mi poder y no he visto ninguna situación irregular. Analicé la problemática planteada y traté de dar respuestas y razones jurídicas".

Ahora, el fiscal Francisco Pizarro, de la UFI Delitos Especiales, evaluará la documentación que se secuestró y deberá determinar si hubo o no una conducta delictiva por parte de los miembros de la Junta Electoral y el abogado del gremio.

UDA: habilitaron a la lista oficialista

Competencia. Mónica Montaño brindó ayer una conferencia de prensa tras la habilitación de su lista por la Junta Central a nivel nacional de UDA.

La Junta Central de la Unión Docentes Argentinos (UDA) habilitó a la lista oficialista Turquesa, encabezada por Mónica Montaña, a participar de las elecciones del 16 de junio, por lo que habrá competencia con la lista Roja, liderada por Karina Navarro. De esa manera, el organismo electoral del sindicato a nivel nacional revocó la resolución que había tomado la Junta Electoral local, la que había bajado la primera de las fórmulas porque, al cambiar de color en medio del recorrido legal, no había renovado la presentación de avales. Entre los puntos resueltos por la Junta Central, se resalta "la continuidad del proceso electoral y la primacía del derecho material a la libertad y democracia sindical por sobre aspectos meramente formales".

Así, se reeditará una disputa electoral luego de ocho años, cuando Julio Roberto Rosa enfrentó y le ganó a Víctor Carrión, quien era su secretario Adjunto. El primero fue el hombre fuerte de UDA, ya que en 1999 desembarcó en el gremio y fue reelecto sucesivamente hasta 2019. En 22 de diciembre del año pasado falleció y tomó la posta su número dos, Lucio Vázquez, el que no será parte de este comicio. No obstante, como secretario General, respalda a la lista Turquesa que encabeza Montaña, quien transita su primera experiencia por un lugar en la cúpula. Está acompañada de Carlos Valverde, candidato a la Secretaría Adjunta (actual secretario de Educación Técnica) y Verónica Saffe, actual secretaria Gremial que busca seguir en el mismo puesto. La lista opositora, que había sido oficializada por la Junta local, está liderada por Navarro, quien hoy es la secretaria de Organización, y la acompañan Mariela Penisi, que va como secretaria Adjunta, y Gisella Abrego, que aspira al cargo de secretaria Gremial.