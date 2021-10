La presentación que hizo en la Cámara de Diputados el candidato de Consenso Ischigualasto Marcelo Arancibia contra el miembro del Tribunal de Cuentas y dirigente de Juntos por el Cambio (JxC), Enrique Conti, por incumplimiento de sus deberes, disparó el primer cruce del año entre el oficialismo y la oposición dentro del recinto legislativo. Los oficialistas, que pertenecen al Frente de Todos (FdT), hicieron valer su número para tratar, en el momento, un proyecto de resolución para que el escrito de Arancibia sea enviado al Jurado de Enjuiciamiento. Por su parte, los opositores hicieron un enérgico descargo, al punto de advertir que se iba a incurrir en una "trampa", una "payasada jurídica", que era "politiquería" y "casi un circo". Además, criticaron a Arancibia, quien estuvo presente, al indicar que, como abogado, "debería saber que esa presentación no la puede hacer acá", por lo que "lo hizo con malicia y no vamos a ser cómplices de eso". Fuera del cruce, los diputados de Juntos por el Cambio no debatieron sobre el fondo del planteo, esto es, si Conti puede o no participar de actos políticos.

Por otro lado, en el oficialismo llamó la atención que tanto el candidato de JxC Enzo Cornejo como la diputada Nancy Picón, abogada, mencionaran que el destino del planteo de Arancibia fuese el Poder Judicial, cuando el Jurado de Enjuiciamiento es el órgano constitucional encargado de evaluar las conductas de los miembros del Tribunal de Cuentas, entre otros.

Protagonismo. La legisladora de la oposición Nancy Picón fue la voz crítica de Juntos por el Cambio contra la postura del oficialismo.

Los cruces en la Cámara de Diputados fueron protagonizados, desde el oficialismo, por el presidente del bloque Justicialista, Juan Carlos Abarca; el titular del bloque Bloquista, Andrés Chanampa; y su compañero, Edgardo Sancassani, mientras que desde la oposición, por el líder de la bancada de Producción y Trabajo, Sergio Miodowsky; el referente de Actuar, Gustavo Usín; mientras que la diputada Nancy Picón fue la encargada de oponerse al oficialismo. En dos oportunidades, los cruces llegaron a un punto en el que el vicepresidente primero del cuerpo, a cargo de la presidencia, Eduardo Cabello, tuvo que intervenir para dar cerrada la discusión y llamar a votación.

El primer fuego cruzado se dio al inicio de la sesión, cuando Miodowsky solicitó modificar el orden del día, ya que entendía que la presentación de Arancibia debía remitirse a comisión para su tratamiento y no discutirlo en ese momento. Abarca fue quien afirmó que "tiene que tener su tratamiento en forma inmediata, ya que es una respuesta a un ciudadano que ha presentado una nota en Diputados". Esa postura le valió la respuesta de Usín, quien dijo que "el proyecto es inconstitucional y atenta contra la República. Corremos el riesgo de caer en una trampa y cometer una payasada jurídica".

Respuesta. Entre los legisladores del Frente de Todos, el bloquista Edgardo Sancassani fue quien le respondió a Picón.

La segunda controversia se dio al final de la sesión. En ese punto, Picón llevó la voz cantante de la oposición con un fuerte discurso. La legisladora criticó la movida del oficialismo al indicar que Arancibia "tiene más suerte que nosotros, porque presenta una nota y pide que sea tratada inmediatamente y se le está haciendo caso". Además, dijo que "el oficialismo decide tratar hoy una nota de un particular y no sé si muchos han tenido esa misma suerte". Así, afirmó que "esto hasta parece que es armado. Un poco de politiquería". También criticó al candidato de Consenso Ischigualasto al manifestar que "me extraña que, como reconocido abogado, presente una nota en un lugar que no corresponde". Por eso, se preguntó "cuál será la finalidad que tiene al presentar esto que es casi un circo". Y fue más allá al expresar que "si él dice (por Arancibia) que hay un delito y no lo denuncia donde corresponde, déjenme decirles que además es cómplice". En el cierre, el planteo del candidato "no tiene la finalidad de buscar Justicia porque no se busca acá. Lo hace con malicia y nosotros no vamos a ser cómplices de eso".