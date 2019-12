Según las autoridades del Foro de Abogados, el escándalo por el presunto desvío de fondos de la cuenta bancaria de la institución a una privada que pertenece al excontador Ernesto De León, es más grave de lo que denunciaron inicialmente. El vicepresidente de la entidad que nuclea a los letrados de la provincia, Sergio Saffe Peña, confirmó que ayer presentaron en la Justicia una ampliación del informe contable. Hasta el momento surge que el profesional se transfirió alrededor de dos millones de pesos a su cuenta, sólo en 2019. En el Foro continúan analizando las transacciones realizadas por De León durante su paso por la institución, por lo que no descartan que el monto sea aún mayor. Además, el vicepresidente indicó que el titular del Tercer Juzgado de Instrucción, Guillermo Adárvez, le dio curso al pedido de embargo de la cuenta bancaria y el secuestro de un vehículo, mientras que fuentes judiciales indicaron que tras un allanamiento se secuestraron casi 300 mil pesos en efectivo. Se trata del segundo escándalo en el año del que De León es protagonista (ver recuadro).



La denuncia por el faltante de fondos fue presentada el lunes por la cúpula del Foro de Abogados, en la fiscalía de Instrucción de turno, a cargo de Carlos Rodríguez. El presidente de la entidad Gustavo Giaccagli y Saffe Peña acusaron a De León por defraudación en perjuicio de la institución, debido a que se habría transferido una suma importante de dinero sin justificación alguna. El fraude lo advirtió el actual contador de la institución, Oscar Manzini, quien notó que en la cuenta bancaria del Foro existían transferencias a una cuenta del Banco Santander Río que correspondía a De León. Según la auditoría, desde el 10 de octubre al 28 de noviembre se detectaron ocho movimientos de entre 48.500 pesos a 93.540, totalizando 515 mil pesos. Con el correr de los días, la auditoría del profesional contratado del Foro finalizó el análisis de todo el 2019, lo que arrojó que hubo movimientos directos de una cuenta a la otra todos los meses, llegando a casi dos millones de pesos, sin contar las que correspondían al pago de los honorarios de De León, de 24.500 pesos cada mes. "Estas transferencias irregulares no las conocíamos cuando se hizo la denuncia el lunes y ahora las hemos puesto a conocimiento de la Justicia", dijo Saffe Peña.



Por otro lado, la segunda autoridad del Foro aseguró que el juez Adárvez congeló la cuenta bancaria del excontador de la institución con unos 700 mil pesos en su interior. Así, con los casi 300 mil pesos que resultaron del allanamiento y el secuestro del vehículo, que según las fuentes se trataría de un Chevrolet Cruze con cerca de un año de antigüedad, valuado en casi un millón de pesos, estarían cubiertos los dos millones faltantes en las cuentas del Foro. "Lo que no descartamos es que hayan más movimientos ocurridos en 2018, situación que estamos investigando", dijo Saffe Peña. Es que al parecer, De León comenzó a desempeñar tareas de contador en el Foro desde 2011.



Fuentes judiciales confirmaron que Adárvez citó al contador a indagatoria para estos días. El delito que se le imputa es defraudación, que tiene una pena de dos a seis años de prisión, por lo que es excarcelable.



Control



Tras detectar los movimientos irregulares, las autoridades del Foro decidieron hacer un control más exhaustivo sobre las transferencias. Ahora habrá tres verificaciones del destino de los recursos junto con análisis semanales.



Pedido



Según indicó el vicepresidente del Foro, Sergio Saffe Peña, no descartan hacer una presentación ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas para que sancionen a De León, como la baja de su matrícula.

El escándalo por la falsa amenaza de bomba

El 24 de julio pasado, un llamado telefónico advirtió sobre la presencia de un artefacto explosivo tanto en el Centro Cívico como en la Legislatura. El alerta ocurrió en un horario pico y, por el procedimiento de seguridad, todas las personas de ambos edificios fueron evacuadas, por lo que se tuvo que cortar el tránsito de Avenida Libertador. Tras varios meses de investigación, a fines de septiembre, la Policía detuvo a Ernesto Manuel De León Maussion como responsable de la llamada. Las autoridades policiales determinaron que el contacto se había hecho desde su teléfono personal, aunque el contador había tenido la precaución de cambiar el chip del aparato para hacer el llamado.



El procedimiento de detención se produjo a la salida del trabajo del profesional, en el Foro de Abogados. En ese lugar, De León tenía a cargo la Contaduría, tarea entre la que se incluía el pago de salarios del personal de la entidad y otros desembolsos.



Tras el proceso judicial, De León fue procesado por intimidación pública y sufrió un embargo de 300 mil pesos.