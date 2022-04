El Ministerio de Educación, que encabeza Cecilia Trincado, y los secretarios generales de los gremios UDAP, UDA y AMET, tomaron la decisión de avanzar para que en la provincia, este año, se sume una hora al sistema educativo. Se trata de la iniciativa que promueve la cartera educativa nacional, a cargo de Jaime Perczyk, quien a principio de mes anunció que las escuelas primarias de jornada simple de todo el país tendrán una hora más de clase por día. Así, el dictado de clases se extenderá de cuatro a cinco horas. La decisión local se tomó el viernes en un encuentro entre las partes, en la que definieron que el martes 3 de mayo habrá una reunión paritaria para avanzar en la definición de cómo se aplicará la propuesta nacional, la que arrancará en el segundo semestre. El encuentro es clave, no sólo desde el punto de vista educativo, si no también contable, ya que serán necesarios recursos extra para dar inicio al programa. Por eso, del encuentro participará la ministra de Hacienda Marisa López, quien llevará estimaciones del impacto económico de la medida. En principio, el monto rondaría los 34 millones de pesos, siempre y cuando, el incremento de hora inicie en agosto.

El encuentro de principio de mayo quedó confirmado por todos las partes (Ver protagonistas).

El anuncio nacional para sumar una hora de clases, vino acompañado de recursos, ya que el alfil del presidente Alberto Fernández indicó que habrá 18.000 millones de pesos para el programa. Lo que hasta el momento desconocen en la provincia, es si ese aporte será permanente, si será destinado para el 2022, también para el 2023 o si en algún momento la provincia deberá asumir la inversión.

Sobre los recursos, la titular de la cartera contable indicó que "los 34 millones de pesos, es una estimación" y que el valor real "saldrá de la reunión que tengamos con los gremios y de cómo se implementará el programa". Además, aseguró que el cálculo inicial se hizo en bases a que se apunta a arrancar con 34 escuelas de la provincia que tienen jornada simple, por lo que estarían involucradas unas 200 personas entre docentes, personal y directivos de los establecimientos, dato que fue ratificado por Trincado. En esa línea, la ministra de Educación indicó que "se trata de las escuelas que, en principio, no tendrían problemas para empezar. Esto sería una etapa inicial para después ir sumando establecimientos". Además la funcionaria reiteró que, de llegar a un acuerdo con los gremios en el corto plazo, "pensamos que lo podemos aplicar no antes del segundo semestre. Nunca antes de agosto".

A su vez, sobre la reunión del viernes, Trincado apuntó que hay acuerdo entre las partes para poder sumar una hora por día de clases, aunque se expresó con cautela al decir que "estos procesos de implementación son complejos porque no todas las instituciones son idénticas". También agregó que "pensamos que podemos arrancar en estas escuelas que son de zonas alejadas porque son establecimientos de turno único". Esto es, que docentes, directivos y alumnos, van en la mañana o en la tarde. Por otro lado, Trincado aclaró que "buscamos que la hora extra sea a través de proyectos integradores. No va a ser una hora más de lenguas o de matemáticas. Estamos pensando en proyectos zonales porque la realidad de Calingasta no es la misma que Valle Fértil o 25 de Mayo".

Por su parte, los gremios indicaron que sólo se analizará ese tema y no una revisión paritaria general.

Acuerdo salarial para este año



La ministra de Hacienda, Marisa López, confirmó que en la reunión del 3 de mayo, sólo se analizará el incremento de una hora más al sistema educativo, por lo que no estará sobre la mesa el acuerdo salarial de este año. En esa línea recordó que, a principio de marzo, el acuerdo paritario cerró en un 45 por ciento de aumento: 20 por ciento desde marzo, 5 en mayo, 5 en julio, 10 desde octubre y 5 en diciembre. Además, por el avance de la inflación, habrá una revisión antes de que finalice julio.

Protagonistas

CECILIA TRINCADO - Ministra de Educación

"Sabemos que es un paso complejo porque se le cambia las condiciones laborales a los docentes. Por eso lo tenemos que trabajar con los gremios. Ellos también están de acuerdo para poder implementarlo. Será en el segundo semestre".

LUIS LUCERO - Secretario General de UDAP

"La extensión horaria se lleva al marco de la paritaria y sólo analizaremos este tema. A su vez, nosotros llevaremos adelante plenarios, reuniones y entrevistas con las escuelas que estén asignadas para la implementación".

JULIO ROBERTO ROSA - Secretario General UDA

"Nos reuniremos para analizar esta propuesta de modificación de horario en la educación primaria. Será una apertura de paritaria. No sólo es un tema didáctico, si no que se modifica la situación laboral de los docentes".

DANIEL QUIROGA - Secretario General AMET

"Nos reuniremos para tratar específicamente cómo se va a implementar esta hora más en algunos establecimientos. Un tercio de las escuelas ya está con jornada extendida o doble jornada, por lo que, por ahora, no serían muchas".