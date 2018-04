Vacío. En la apertura de sesiones se vieron varias bancas desocupadas. En ese momento, los legisladores más cercanos al giojismo estaban en reunión. Luego bajaron, participaron y apoyaron todas las leyes del oficialismo.

La primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados sigue dando tela para cortar, dado que levantó polvareda y broncas en el bloque oficialista. Hubo una rebelión de un grupo de legisladores ligados al giojismo que lanzó críticas a la conducción del presidente de la bancada, Pablo García Nieto, quien a su vez mantuvo reuniones con los protagonistas para contener los embates. Desde el sector que mostró su malestar cuestionaron que en la primera jornada legislativa no contaron con información para defender los proyectos de Gobierno ante las arremetidas de la oposición. El titular del bloque del PJ no quiso hablar, al igual que los diputados consultados. Y aunque puertas hacia adentro aseguran que el tema está cerrado y solucionado, hay otros que indican lo contrario, que los cruces continuarán y que no se sabe qué escalada tendrá la disputa.



Las fuentes consultadas indicaron que la puja es un fiel reflejo de la interna del Partido Justicialista local, entre el uñaquismo y el giojismo, diferencia que también se vio plasmada en la reunión que encabezó el exgobernador el viernes por la noche en la sede central de 25 de Mayo antes de Alem (ver recuadro).



Los diputados identificados con el giojismo son Amanda Díaz, Graciela Seva, Leonardo Gioja, Juan Pablo Santiago, Daiana Luna y Silvia Pérez. Los seis decidieron demorar su participación en la primera sesión del año aduciendo que se encontraban reunidos analizando cómo iba a ser el año legislativo y el tratamiento de los proyectos. Pero fuentes de ese grupo indicaron que en realidad estaban molestos porque no tenían toda la data de los temas de ese día, como la ley de reforma electoral y la plata que se iba a girar a municipios para pagar sueldos.



Esa supuesta carencia generó mucha molestia, lo que se vio exacerbada al finalizar la sesión. Es que durante la misma, la oposición cruzó al oficialismo por el reparto de fondos para las comunas. Mientras los legisladores de Santa Lucía y Rivadavia contaban con todos los detalles del proyecto y los fondos correspondientes para cada departamento, los legisladores díscolos indicaron que no contaban con nada, por lo que no tenían herramientas para retrucar las embestidas de la oposición, tanto en ese tema como en los cambios al Código Electoral.



Tras ese escenario, al finalizar la sesión hubo una reunión acalorada en la que a García Nieto le recriminaron esos puntos. De todas formas, otro diputado, ajeno a la rebelión, indicó preocupado que ese grupo ya se mueve con identidad propia, dado que se reúnen y se convocan entre sí. No obstante, desde ese espacio indicaron que tienen afinidades, pero descartaron que vayan a separarse del bloque. Otro legislador también consideró que la movida de sus pares fue imprudente, que fueron al choque. "No sé qué es lo que buscan", manifestó sorprendido y ofuscado un dirigente con años en política.



Ninguno de los protagonistas negó los hechos y los cruces internos, aunque evitaron hablar, por lo que no dieron detalles. No obstante, muchos de ellos sostuvieron que el caso está cerrado y sólo es un cruce interno. Sin embargo, en las huestes del PJ legislativo están atentos a cómo se moverá el grupo de legisladores para frenar otra reacción en cadena, dado que vendrán proyectos del Ejecutivo que necesitan de todos los votos posibles para mostrar la fuerza que ha venido exhibiendo en los años de gestión de Uñac.





Leyes que generaron debates

Reforma electoral

El proyecto del Ejecutivo desencadenó cruces con la oposición, dado que hubo críticas a la premura en el tratamiento de la ley, ya que se debatió y aprobó sobre tablas. El oficialismo contraatacó la embestida y en el medio hubo chicanas entre los dos sectores.

Ayuda a municipios

Los diputados de Rivadavia y Santa Lucía criticaron que dentro de los fondos que envía la provincia a los municipios no estaba contemplado un extra para los pasantes. Desde el Ejecutivo luego le apuntaron a la ineficiencia de esas gestiones.

Una buena convocatoria partidaria, a medias

El presidente del PJ Nacional, José Luis Gioja, fue el viernes a la sede de calle 25 de Mayo para hablarle a los militantes sobre la crisis por la intervención que dictó la jueza María Romilda Servini de Cubría al partido nacional. Al encuentro no asistió el gobernador Uñac, la casi totalidad de los intendentes y muchos de los presidentes de las juntas departamentales más representativas de la fuerza política. El exgobernador sí estuvo acompañado de allegados, de exministros de su gestión, como Felipe Saavedra y José Strada; su hermano Juan Carlos, intendente de Rawson; la diputada nacional Daniela Castro y legisladores locales como Leonardo Gioja, Graciela Seva, Amanda Díaz, Juan Pablo Santiago y Daiana Luna.



La ausencia se notó, al punto que muchos de los presentes, al finalizar el acto, lo comentaron cuando se retiraron de la sede.



Quien sí estuvo presente fue el vicepresidente del PJ y vicegobernador Marcelo Lima, el primer orador de la noche y el encargado de dar las disculpas por la ausencia del presidente local, Sergio Uñac.



En el acto, Gioja criticó la intervención partidaria y señaló que el Gobierno nacional está detrás de la movida. "Hubo una mano negra, más bien, amarilla". En la reunión se vio a muchos militante de Rawson y de la Juventud Peronista.