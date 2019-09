Prototipo. Desde la semana pasada, el IPV comenzó a entregar barrios con los nuevos modelos de viviendas, que permiten proyectar una ampliación de las casas si el beneficiario así lo quiere.

En la gestión uñaquista tenían pensado lanzar este año la venta de terrenos para que los interesados luego edificaran su vivienda con un crédito del IPV, pero el plan quedó para 2020. La crisis nacional impactó y en el Gobierno apuestan a comenzar entre noviembre y diciembre con la obra de urbanización del inmueble que albergará a poco más de mil hogares, entre casas y departamentos.



El sistema es inédito y había despertado la atención de aquellas personas que no tienen una casa propia y no cuentan con recursos para entrar a un plan habitacional privado o comprar un lote a valores de mercado, pero sí para pagar una cuota accesible y actualizable como la que ofrece el IPV. En esencia, la operatoria apunta a la clase media.



Juan Pablo Notario, director de la repartición, explicó que están trabajando para lanzar la licitación de la urbanización del barrio Valle del Sol, el cual está ubicado en calle Chacabuco y República del Líbano en Rawson. Dicha tarea consiste en la apertura de las calles del barrio y en la instalación de redes de gas, agua, electricidad y cloacas para cada lote.



El funcionario destacó que han dividido el terreno en tres sectores "para poder darle la oportunidad de participar en la obra de urbanización a las distintas empresas, de acuerdo a su capacidad de trabajo". En ese marco, indicó que el objetivo es que dicha obra comience en los últimos meses de este año "para que impacte en el presupuesto 2020", por lo que la venta de lotes quedará para el próximo período.



De acuerdo a la información que había brindado el IPV, el barrio tiene la capacidad para 844 lotes para viviendas individuales y 58 lotes destinados a la construcción de 232 departamentos. Notario señaló que "seguramente vamos a abrir un padrón especial para la inscripción de los interesados y luego haremos un sorteo. El objetivo es hacer una elección temprana para darle la posibilidad a los beneficiarios de que vayan ahorrando para luego poder comenzar a pagar su lote". Para acceder a los terrenos será necesario cumplir con los requisitos básicos que suele exigir la repartición, como constituir un grupo familiar, tener ingresos que permitan el pago de la cuota y que ningún integrante sea propietario de otro inmueble.



El plan consiste en que los futuros adjudicatarios vayan pagando una cuota accesible para cancelar el terreno y, paralelamente, puedan aplicar a la operatoria individual del IPV, la cual consiste en la entrega de un crédito para la construcción de la casa.



El mecanismo también apunta reactivar el sector de la construcción. A diferencia de los barrios ejecutados por grandes empresas constructoras, el proyecto apuesta a movilizar mano de obra local, pymes y trabajadores independientes del rubro, dado que serán los adjudicatarios los que, una vez que tengan el lote, encararán la edificación de sus hogares. El director del IPV había dicho que "este plan tendrá un impacto económico muy positivo en el comercio local, ya que brindará la posibilidad de que las microempresas constructoras se muevan a un ritmo diferente al que hoy existe".



El programa de venta de terrenos por parte del IPV no es el único proyecto de la repartición que quedó postergado, en principio, para el año que viene por el contexto económico nacional. El titular de la repartición indicó que lo mismo ocurrirá con el tercer y último megasorteo de barrios para los departamentos alejados (Ver recuadro).

El tercer sorteo de barrios



El titular del IPV, Juan Pablo Notario, confirmó que el tercer y último megasorteo de barrios del IPV quedó postergado para los primeros meses del año que viene. La decisión radica en que la repartición "se está concentrando en la grilla de obras que tenemos hasta fin de año", dijo Notario.



En el tercer sorteo de barrios estarán incluidos los departamentos alejados de la provincia. Los complejos a sortear están ubicados en Jáchal, Iglesia, Calingasta, Sarmiento y Valle Fértil.