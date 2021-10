La vicepresidenta del Foro de Abogados, Sofía Lloveras, cuestionó con dureza al presidente de la Corte, Daniel Olivares Yapur, quien había dicho en Radio Sarmiento que en el Poder Judicial "siempre se han publicado las acordadas con las designaciones" de los concursos. La número dos de la entidad afirmó que "eso no es cierto" y agregó que el Foro solicitó esa información por escrito, pero que "no tuvimos respuesta". Olivares Yapur, además, había indicado que se llamará a un nuevo concurso de ingreso y que la Corte se reservará un margen de discrecionalidad y que no habrá orden de mérito en la incorporación de personal. Por eso, Lloveras destacó que "es un desacierto" y que "es lamentable" porque "no es lo que la sociedad viene reclamando y está pidiendo para tener una mejor Justicia". Además, dijo que "es una lástima que se pierda esta oportunidad para hacer las cosas de una mejor manera".

El cruce entre el Foro y la cúpula judicial por los ingresos se remonta a principio de año, cuando la entidad dio a conocer una nota dirigida al presidente del máximo tribunal, en la que reclamaron que las designaciones y las contrataciones de abogados se realicen con la "menor discrecionalidad posible, garantizando a los postulantes, igualdad de posibilidades en el acceso a los cargos".

En el programa A todo o Nada, Olivares Yapur había manifestado que "no está previsto que haya orden de mérito en los próximos concursos de la Corte porque cada designación no es tan sólo aprobar el concurso sino que, luego, está la etapa de entrevista personal y el análisis de los antecedentes. En todos los poderes del Estado hay decisiones que tienen un margen de discrecionalidad que es indelegable".

Ante eso dichos, Lloveras dijo que "el proceso debe ser lo suficientemente transparente, claro e igualitario para todo el mundo. Que se sepa bien qué se tiene que hacer para llegar a tal o cual puntaje".

Por otro lado, desmintió a Olivares Yapur, quien había dicho que "siempre se han publicado las acordadas con las designaciones". En ese sentido, recordó que el Foro presentó un escrito solicitando dicha información y que hasta el momento "no hemos tenido respuesta".