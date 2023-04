Los dardos cruzados en el interior del partido opositor Juntos por el Cambio siguen girando. La decisión de Horacio Rodríguez Larreta, de que el mismo día los porteños voten en CABA con boleta única electrónica a sus candidatos y con la boleta de papel normal a los cargos nacionales, continúa generando opiniones diversas. Ahora, fue la vicepresidenta del Pro en San Juan, Verónica Benedetto, quien se mostró en contra de la medida: “Me ha caído mal”, afirmó. De ese modo, se diferenció del presidente del partido en San Juan, Enzo Cornejo, quien apoyó al jefe de Gobierno porteño y candidato a presidente.

“Creo que en la política tenemos que terminar con esa doble vara de, hay cosas que cuando las hago yo están bien y cuando las hace otro están mal. Eso no me ha gustado. Creo que no es a lo que el espacio apunta. Un cambio de sistema a unos meses de una elección, si bien está previsto, no me parece correcto. Me parece que no corresponde”, afirmó Benedetto, quien es además concejal de Rawson y candidata a intendente por Rawson de la subagrupación Cambia Rawson del Frente Unidos por San Juan en el departamento; en diálogo con el programa Demasiada Información, en radio Sarmiento.

La referente del partido, quien además se ha mostrado en varias oportunidades cercana a Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, (que se manifestaron en contra de la decisión de Larreta), agregó que, “en un año electoral uno tiene que tener las reglas con las que va a jugar claras, para poder organizarse. Uno hace acuerdos, alianzas y de golpe, cuatro meses antes, te cambian las cosas”.

Para finalizar afirmó: “Sé que este tema no es el interés de la gente. A la gente no le interesa, la gente quiere que le facilitemos las cosas, que les solucionemos los problemas, no le importan las internas partidarias. Pero a mí me ha caído muy mal, no estoy de acuerdo, no lo comparto para nada”.

Cabe recordar que, Cornejo se puso ayer en la vereda de enfrente de su Vice, al afirmar: “No hay cambio en las de reglas de juego. Horacio Rodriguez Larreta está haciendo uso del código electoral, sumado a que me parece acertada la posibilidad de implementar una herramienta como lo es la boleta única que venimos impulsando desde PRO a lo largo y ancho de todo el país”.

“De mi parte siempre voy a estar a favor de lo que beneficie a la gente, es por eso que insisto en que evitar que el ciudadano vote tantas veces es una de ellas y su seguridad al momento de votar, ya que este sistema evitaría el fraude y grandes costos”, agregó.