Este viernes por la mañana, la intendente Susana Laciar dio inicio a la sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Capital. La jefa comunal hizo un crudo relato sobre el estado en el que se encontró el municipio, entre los que mencionó la grave situación del parque automotor que dejó la gestión de Emilio Baistrocchi.

Luego de ese repaso, se encargó de enumerar los planes que tiene para este 2024 en un contexto económico difícil como el que atraviesa el país y la provincia.

"Capítulo aparte" -así se refirió-, para la situación del Ecoparque (donde funcionaba el matadero municipal), una megaobra que se financiaba con fondos de Nación y que quedó a medio hacer.

"Es una obra gestionada a través del Plan Parques Argentinos del Gobierno Nacional en un Convenio con Fondos No Reembolsables

cuyo Monto convenido fue de $ 514.393.749, esto no incluía la zona noroeste, cuyo sector era destinado al vivero municipal, ni tampoco incluyó la intervención de los edificios existentes, es decir el Matadero, el Frigorífico y las Galerías", explicó Laciar.

Y agregó, "debemos recordar también que el programa de Parques Argentinos, no circunscribe el entorno exterior inmediato, es decir las veredas, acequias, zapata-cordón, alumbrado público; por lo que se requiere de parte del municipio una inversión extra. Esta obra fue adjudicada por un monto de $ 581.952.272. Con la aprobación del Proyecto Ejecutivo por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación en Mayo del 2023 se realizó una adenda con Nación de $117.236.704,68 por lo tanto el nuevo monto de lo asignado por Nación es de $632.236.704.68.

Además, la Obra ha sido impactada fruto de la inflación tan grande que todos los meses salta la cláusula de redeterminación. Por ello

hasta el mes de enero se han producido 11 saltos".

Además contó que "nos encontramos con que nos debe el gobierno nacional una suma actualizada de cerca a los $1.000 millones, y nosotros debemos al proveedor $50 millones de pesos. En conclusión, una obra que empezó con algo más de $500 millones de pesos, hoy supera los

$1.500 millones. Con estos datos reales y objetivos, he tomado la decisión de plantear la neutralización de la ejecución de la obra, haciendo uso de los recaudos legales pertinentes para resguardo del presente y futuro del patrimonio municipal. No obstante, ya estamos haciendo las gestiones ante el gobierno nacional para lograr el envío de los fondos que el gobierno anterior no realizó".

