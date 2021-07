Luego de su creación, el Gobierno estrenará el 27 de este mes el Instituto Superior Técnico en Seguridad Pública, el cual tiene como objetivo la formación y el perfeccionamiento de los policías. Su campo de acción es tan amplio, que abrió interrogantes sobre la tarea de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo), dado que, por convenio, es la que se encarga de preparar a los uniformados para el ingreso a la fuerza. El secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, resaltó que el acuerdo con la institución tiene vigencia y se respetará hasta marzo de 2024, aunque reconoció que, cerca del plazo, siempre se evalúa el camino a seguir. Inclusive, destacó que, "en el futuro, los roles pueden cambiar. La Católica puede tener la especialización en grado y posgrados y el Instituto la formación inicial" de los efectivos. No obstante, aclaró que será decisión de las autoridades del momento, ya que resaltó que "no creo que esté" para esa fecha.

El Gobierno provincial firmó en febrero de 2012 el convenio con el que la UCCuyo tomó la preparación académica de los aspirantes a Policía y al Servicio Penitenciario. Desde entonces, hubo prórrogas y, paralelamente, Munisaga viene apuntando al perfeccionamiento del personal de seguridad. El funcionario uñaquista remarcó que el Instituto no va a reemplazar a la tarea que viene realizando la Católica, pero "sí es para complementar el trabajo. La idea es que vaya creciendo. Va a estar enfocado en la capacitación permanente a los efectivos que están en actividad, mientras que la Universidad en la formación inicial".

La provincia destinará en el período que va de marzo de este año a marzo de 2022 unos 40 millones de pesos a la UCCuyo para sostener la formación de los uniformados. Si bien el Instituto no tendrá cargos, sí habrá fondos que se destinarán a ciertos cursos de capacitación. Frente a ese escenario, Munisaga indicó que no habrá un doble desembolso por tareas idénticas, dado que explicó que una fase comprende todo lo vinculado al ingreso a la Policía y la otra al perfeccionamiento. Lo cierto es que el Instituto empezará a dar sus primeros pasos, por lo que, en la práctica, no tiene la estructura para hacerse cargo del trabajo que viene haciendo la Católica y sería un riesgo dañar el mecanismo que actualmente está funcionando y que pone policías en la calle. No obstante, Munisaga señaló que va a fortalecer el Instituto "para seguir con la profesionalización". Por eso, hay quienes ven que se va a ir dando una transición y que, a la larga, el organismo irá creciendo al punto de que podrá tomar la preparación inicial de los aspirantes a las fuerzas de seguridad.