Las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias que se van a celebrar el próximo 13 de agosto donde se elegirán presidente, representantes en el Parlasur y legisladores nacionales.

En San Juan, cuatro son las coaliciones que competirán en las PASO y solo en tres habrá internas. En Unión por la Patria (las dos boletas tienen a Massa como precandidato a presidente), Juntos por el Cambio (una tiene a Larreta y la otra a Bullrich) y el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad se presentaron dos listas (una tiene a Bregman y la otra a Solano), mientras que La Libertad Avanza tuvo un sólo armado (llevan a Milei como precandidato a presidente). Además, habrá cuatro partidos que jugarán en soledad: la Cruzada Renovadora (no lleva precandidato a presidente), Movimiento Libres del Sur (no lleva precandidato a presidente), el Socialismo (lleva a Schiaretti) y el Partido Popular (no lleva precandiato a presidente).

En el país se anotaron 27 fórmulas que competirán

UNIÓN POR LA PATRIA (HAY COMPETENCIA ENTRE DOS LISTAS)

JUNTOS POR EL CAMBIO (HAY COMPETENCIA ENTRE DOS LISTAS)

FRENTE DE IZQUIERDA Y LOS TRABAJADORES (HAY COMPETENCIA ENTRE DOS LISTAS)

LA LIBERTAD AVANZA

CRUZADA RENOVADORA

MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR

SOCIALISMO

PARTIDO POPULAR